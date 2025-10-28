美國國土安全局與白宮都使用《最後一戰》截圖AI圖宣傳，網友支持與吐槽引討論（圖源： Homeland Security 、The White House）

宣傳更貼近年輕人是個好想法，不過是不是該作品同意或者民眾認為適合是另一回事，美國國土安全部、白宮在同一天使用了《最後一戰》的截圖或者 AI 圖片，引起玩家討論無論支持或者吐槽都有。

美國國土安全部 ICE 部門（美國移民和海關執法局）的宣傳，畫面是《最後一戰》的經典武裝疣豬越野車要大家摧毀洪流加入他們，以及美國白宮對於《最後一戰》結束獨佔將在 PS5 登入時的 AI 圖回應玩家的勝利，兩篇文章都擁有 870、2100 萬次查看以及上千篇回應，無論是認為美國公部門真是年輕時事、吐槽硬要跟風很尷尬，或者對於微軟是否知悉自己被用於這樣宣傳是否授權之類的討論與回應。

這也不是第一次 ICE 部門有這樣的宣傳風波，9 月 23 日使用了美國《寶可夢》片頭曲《Gotta Catch 'Em All》的音樂片段與畫面，搭配實際部門捕捉非法滯留人口的影片，引起玩家的反對，任天堂官方也聲明「我們已經注意到國土安全部最近的一段影片，包含了與我們品牌相關的圖像。寶可夢公司並未參與這個內容的製作、發布，也沒有授權使用我們的智慧財產。」

