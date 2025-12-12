美國國會報告批評國安法遭「武器化」 港府及外交部駐港公署嚴厲譴責 斥肆意詆毀一國兩制｜Yahoo

港府發言人發稿，表示強烈不滿和反對美國國會及行政當局中國委員會以所謂年度報告干涉香港特區事務，肆意詆毀「一國兩制」成功實踐下的香港。

美國國會及行政當局中國委員會（CECC）日前發表 2025 年報告，指出中國政府繼續打壓西藏人、蒙古人、維吾爾人和香港人的人權，其中繼續談及《香港國安法》遭到「武器化」（weaponized），被用作監禁民主派人士，不少公民社會團體解散，新聞自由噤聲，違反了《中英聯合聲明》和《基本法》，委員會並促請華府與國會必須採取措施應對。外交部駐港公署和特區政府昨日（12 日）先後發聲明，嚴厲譴責美方發表有關報告。

港府：妄圖干預依法施政「注定失敗告終」

港府發言人昨日深夜發稿，表示強烈不滿和反對美國國會及行政當局中國委員會「重施故技」，通過所謂年度報告干涉香港特區事務，肆意詆毀「一國兩制」成功實踐下的香港。「美方一再以政治凌駕法治，歪曲事實、顛倒是非，妄圖干預香港依法施政、破壞香港繁榮穩定，注定以失敗告終」。

發言人重申，特區政府堅決維護國家主權、安全和發展利益，全面準確貫徹「一國兩制」方針的最高原則；特區政府堅定不移全面準確實施《香港國安法》、《維護國家安全條例》及香港特區其他維護國家安全的相關法律，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，同時依法保障香港市民的權利和自由，確保「一國兩制」實踐行穩致遠。「特區政府強烈要求美方立即停止不符合國際法和國際關係基本準則的行為，立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。」

外交部駐港公署發言人指，美方委員會「又一次拋出所謂年度報告，對中國大肆詆毀」，抹黑「一國兩制」，粗暴干涉香港事務和中國內政，表示堅決反對，予以嚴厲譴責。

外交部駐港公署：部份政客「教師爺」姿態「寡廉鮮恥」

至於外交部駐港公署發言人昨日就表示，委員會「又一次拋出所謂年度報告，對中國大肆詆毀」，抹黑「一國兩制」，攻擊香港國安法律和特區警方執法行動，為反中亂港分子鳴冤叫屈，並叫囂對香港實施制裁，粗暴干涉香港事務和中國內政，發言人表示堅決反對，予以嚴厲譴責。發言人指，「一國兩制」實踐取得舉世矚目成就，近日立法會選舉成功舉行亦展現出符合香港實際的高質量民主新氣象。

發言人指，香港是法治社會，無人有法外特權，違法者必須依法受到追究；黎智英等「反中亂港首惡分子」策劃煽動一系列亂港事件，司法機關依法審理案件，警方亦依法對海外反中亂港分子正當執法，「於法有據，於理應當。」發言人又批評，美國部份政客仍以「教師爺」自居對香港說三道四，「可謂寡廉鮮恥」；「雙標」偽善嘴臉暴露無遺，破壞香港繁榮穩定的險惡用心昭然若揭；通過發表所謂報告來否定「一國兩制」香港成功實踐「純屬癡心妄想」，抹黑干預香港的政治圖謀必將遭到堅決有力回擊，注定失敗。

報告提及民主黨解散

CECC 今年報告指，自 2019 年「反修例運動」之後，港府就利用國家安全法律阻止一切形式的政治異議，包括「47 人案」審訊和判刑、《維護國家安全條例》加重煽動罪刑罰和罪行範圍，到 2025 年初已經有數百人因為國安案件被捕，當中不少人已經被羈押和入獄，包括壹傳媒創辦人黎智英，前《立場新聞》的總編等。在法律和政治壓力下，不少民間組織解散，其中曾為香港最大反對黨的民主黨，在被據稱與中國政府有關聯的代表接觸後啟動了解散程序。

加強控制社工界

報告又提及，政府對社工界的控制進一步加強，包括將社工註冊局內由行政長官委任委員的比例擴至大比數，又取消觸犯國安罪行的社工牌照。報告又形容媒體持續受限制，記者不敢大肆宣揚新聞自由以免遭解僱，香港政府也曾拒絕外國記者入境，隨著港府要求航空公司提交登機前乘客資訊，報告擔心拒絕外國記者入境的做法可能會被規範化。另外報告指香港逐步加強管控資訊流通，包括海外媒體《如水》網站被封，新訂立的《保護關鍵基礎設施（電腦系統）條例》將於 2026 年實施，進一步擴大香港警方權力，讓其可觸及儲存在海外的數據。

報告建議，國會應該透過《香港經濟貿易辦事處認證法案》，以檢視香港的 3 個駐美經貿辦是否應享有外交豁免權及其他特權。圖為香港駐紐約經貿辦。

建議檢視駐美經貿辦是否仍享外交豁免

報告建議，華府應該全面運用《香港人權與民主法案》和《香港自治法》的賦予制裁權力，追究港府官員、法官、警察及其他迫害港人及損害香港自治人士的責任。報告指國會應該透過《香港經濟貿易辦事處認證法案》（Hong Kong Economic and Trade Office Certification Act (H.R. 2661)），以檢視香港的 3 個駐美經貿辦是否應享有外交豁免權及其他特權。

促進離散媒體發展

報告又建議支援安全數碼基礎設施，保護香港居民免受跨國數碼手段的壓迫，又協助存檔禁書和數碼內容，並促進離散新聞媒體和偵查式新聞報道的發展。報告並指國會應該定期就黎智英的情況進行簡報，並參與其他外交努力，以營救多名香港政治犯，例如黃之鋒、鄒幸彤、何桂藍、戴耀廷和李卓人等。