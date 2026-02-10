美國國防部尋求容器化無人機發射系統以支援大規模無人機群操作

美國國防部的防衛創新單位 (DIU) 最近發佈了一項要求，旨在開發一種集裝箱式無人機發射器，該系統能夠儲存並發射大量的無人機群。這一系統將能夠儲存無人機、為其充電，並在需要時大規模發射。關鍵在於，該系統必須能以幾乎沒有人工干預的方式發射和回收這些自主飛行器。這個項目被稱為集裝箱式自主無人機配送系統（CADDS），與美國陸軍最近宣布的計劃相呼應，該計劃在未來兩到三年內將至少購買一百萬架無人機。

DIU 發佈的商業解決方案徵集公告尋求可以在陸地和海上運行的集裝箱系統，據《War Zone》報導。CADDS 項目的目標是大幅提高美國軍方部署、回收和充電無人機的速度。雖然目前已經存在如 UVision 的 Rheinmetall 等集裝箱解決方案，但 CADDS 需要在同一個集裝箱內具備回收和重裝的能力。此外，該項目還旨在減少美國目前依賴一對一操作員與無人機的運作模式，這限制了部署的速度。

美國國防部面臨著機器人群體挑戰：當前部署和維持無人機系統的方式需依賴直接的人為互動來發射、回收和重裝每一個系統。CADDS 的公告中提到，這種 1:1 的操作員與飛機模型限制了部署的速度和規模，同時使操作員面臨不必要的風險。

該系統的要求呼籲建立一個能夠在長時間內將無人機保持在靜止狀態的系統，但這些無人機必須隨時準備好應命發射。因此，系統需要具備自動化的儲存、發射、回收和重裝機制，並且安裝與拆解的過程應以分鐘為單位，而非小時。該系統還必須能在任何時間和天氣條件下運行。

在其徵集公告中，DIU 並未指定特定的無人機型號，而是解釋該系統需要支持政府指導的同質和異質 UAS 混合。這意味著集裝箱必須能夠同時處理多種無人機。集裝箱式無人機發射器的需求公告發佈不久後，美國陸軍便宣布計劃在未來兩到三年內購買至少一百萬架無人機。無人機主導計劃還將投入十億美元，在 2028 年之前收購數十萬架自殺式無人機。

