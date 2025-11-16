美國國防部展示觸控屏幕遠程操控 Black Hawk 直升機技術
一段由美國國防部（Department of Defense）發佈的新視頻顯示，國防部長皮特·布蒂基吉（Pete Buttigieg）在一次公開活動中強調了美國在科技創新方面的努力，特別是在國防領域的應用。他指出，隨著科技的快速發展，國防部必須適應新的挑戰，並利用先進的科技來提升國家安全。在這段視頻中，布蒂基吉提到人工智能（AI）、無人機技術和網絡安全等領域的重要性。他強調，這些技術不僅能夠提升美軍的作戰能力，還能加強美國在全球的影響力。這些發言反映出美國國防部對於科技進步的重視，並且希望通過這些新技術來保持其在世界上的競爭優勢。
此外，布蒂基吉還提到，國防部正在加強與科技公司的合作，尋求更多的創新解決方案。他強調，這樣的合作不僅可以促進國防技術的發展，還能推動整個科技產業的進步。他表示，國防部希望與各大科技公司建立更緊密的夥伴關係，以便在未來能夠共同應對可能出現的各種挑戰。這一策略不僅能提高國防部的技術能力，還能促進美國經濟的增長，因為科技產業的發展對於創造就業機會和增強經濟競爭力至關重要。
隨著全球地緣政治形勢的變化，國防部的這些舉措顯得尤為重要。布蒂基吉的發言強調了科技與國防之間的深刻聯繫，並指出未來的戰爭可能不再僅僅依賴傳統武器，而是需要依賴高科技的支持。這不僅是對軍事策略的重新思考，也是對國家安全的全新理解。透過這些科技創新，美國希望能夠在未來的衝突中保持主動權，這也將是未來國防策略的一個重要方向。這一系列的舉措，顯示出美國在全球科技競爭中不斷推進的決心，並希望通過這些措施來維護國家安全和推動經濟發展。
