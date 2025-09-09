美國在中國附近建設全球最大的武器製造中心

美國計劃在菲律賓的蘇比克灣建立全球最大的武器製造中心，這一地區曾是美國在亞洲最大的海軍基地，旨在對抗中國在該地區擴大的軍事存在。這項計劃在菲律賓總統費迪南德·馬科斯（Ferdinand Marcos Jr.）為現已改名為Agila Subic的HD Hyundai Heavy Industries菲律賓新造船廠主持的開幕儀式上獲得了實質性推進。該設施在美國和南韓的投資支持下，預計將菲律賓的造船能力翻倍，年產量達到250萬載重噸，並在2030年前創造超過4,000個工作崗位。儀式雖然強調了商業航運，但官員指出，該船廠對於國家的海軍現代化也將產生影響。

HD Hyundai已經向菲律賓海軍提供了護衛艦和海上巡邏艦，並正將蘇比克灣定位為區域戰艦生產的樞紐。韓國駐馬尼拉大使形容這個船廠為韓國技術、美國資金和菲律賓勞工及地理優勢的「三方夥伴關係」。這一計劃的推進，反映出華盛頓將先進導彈系統部署至菲律賓的背景，顯示出在馬科斯總統執政下，兩國之間日益加深的安全夥伴關係。馬科斯在最近與美國總統特朗普的峰會上表示，該設施是菲律賓「自給自足防禦」戰略的一部分，也是對中國在南海日益增長的活動的反應。

隨著美國海軍陸戰隊在前蘇比克海軍供應基地秘密租用一個57,000平方英尺的倉庫，蘇比克灣的地理位置使其距離中國的戰略威脅範圍內。蘇比克灣距離中國深圳約1,100公里（684英里）、台北1,800公里（1,120英里）、上海2,800公里（1,740英里），顯示其位於中國中程彈道導彈的打擊範圍內。該計劃將在該地區建立一個大型彈藥生產和儲存樞紐，能夠在衝突發生時迅速進行美菲聯合反應，這也基於馬尼拉在2023年決定將美軍進入菲律賓軍事基地的數量從五個擴展至九個的決策。

蘇比克灣在冷戰期間對美國的力量投射至關重要，直至1992年美國軍隊撤出。該地區後來被轉變為經濟特區，並現在由韓國的HD Hyundai Heavy Industries運營船廠。隨著美國撤軍，中國在南海擴大了其活動，建造了人工島和軍事哨所。自馬科斯上任以來，菲律賓越來越向華盛頓靠攏，這一態度與前總統杜特爾的親中政策形成鮮明對比。不過，該項目面臨著國內的抵制。副總統薩拉·杜特爾警告稱，菲律賓如果過於靠近華盛頓，可能會成為「中國的子彈護盾」。國際人權中心則將該項目視為「美國的軍工複合體」的一部分，並呼籲拒絕該計劃。

美國眾議院在6月已經要求對該項目進行可行性研究，預計到2026年完成，並指出在印太地區缺乏前方部署的彈藥生產。計劃包括生產關鍵的爆炸材料，如硝化纖維素和甘油炸藥。中國對此計劃表示反對，重申了對美國在菲律賓軍事擴張的警告，並稱這可能加劇緊張局勢。隨著馬科斯暗示菲律賓在台灣衝突中無法保持中立，中方官員指責馬尼拉「玩火」。最近，六名中國國籍人士因間諜罪在蘇比克灣被拘留，進一步加深了雙方的不信任。如果蘇比克灣的武器製造中心如期建成，將顯著改變菲律賓的防禦政策及美國在印太地區的戰略，這一變化預計將對南海產生深遠影響。

