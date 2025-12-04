美國在千里達部署新雷達 監控委內瑞拉石油活動

（法新社西班牙港3日電） 千里達及托巴哥總理波薩德-比塞薩（Kamla Persad-Bissessar）今天表示，美國在千里達及托巴哥安裝的一座新雷達，旨在遏止毒品販運及受制裁的委內瑞拉石油運輸。

法新社報導，美國近幾個月來加強與千里達及托巴哥的軍事合作。千里達及托巴哥距離委內瑞拉海岸僅數公里。

委內瑞拉當局譴責近期涉及一艘美國導彈驅逐艦的軍事演習是挑釁行為，並指控華府在加勒比海地區集結軍事資產，意圖推翻委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政權。

在美國總統川普領導下，華府已加強對馬杜洛政府施壓，將他的政府列為販毒集團，並拒絕承認馬杜洛政權的合法性。

波薩德-比塞薩是川普的堅定支持者，她於11月27日在一檔電視節目中證實，美國將在一座新機場安裝新雷達。

她今天表示，新安裝的美國雷達系統旨在遏止遭華府制裁的委內瑞拉石油出口活動。

她透過聲明表示：「新雷達系統有助於偵測違反委內瑞拉原油制裁的活動，以及那些從委內瑞拉向我國運送毒品、槍枝、彈藥和移民的販運者。」

波薩德-比塞薩說：「這套最新設備增強了我們的監控能力，並提供了先前沒有的更高層次防護。」