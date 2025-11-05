美國地方選舉民主黨大勝 傳媒：對特朗普的一場公投

美國總統特朗普帶領的共和黨在周二（4 日）的地方選舉中大敗，圖為共和黨支持者在新澤西洲選舉活動中落寞的表情。 (Photo by Kena Betancur/Getty Images)

被視為特朗普第二任期以來最大考驗的美國地方選舉，結果陸續揭曉，民主黨大勝。曼達尼（Zohran Mamdani）贏得紐約市長，斯潘伯格（Abigail Spanberger）當選維珍尼亞州長，謝里爾（Mikie Sherrill）則拿下新澤西州州長席位。特朗普稱，共和黨失利是因為政府停擺，以及他本人不在選票上。有分析指，這次選舉結果反映選民不滿現狀，預示明年中期選舉甚至 2028 年的大選帶來的轉變；亦有意見認為，今次民主黨勝選州份本來就是「藍州」或「紫州」，民主黨需要在中期選舉中的「紅州」取勝方能奪回參議院，前路漫長。

34 歲南亞裔穆斯林當選紐約市長

在紐約，曼達尼將會成為該市首位穆斯林市長，亦是首位南亞裔市長。34 歲的他是位民主社會主義者，專攻勞工階層議題。曼達尼一直被視為冷門，結果卻擊敗前紐約州長古莫（Andrew Cuomo）及共和黨人 Curtis Sliwa。初步勝選後，曼達尼形容紐約市政治新時代已來來臨。他在勝選宣言中說，「如果有任何方法可以令一個獨裁者畏懼，就是粉碎所有讓他積聚權力的環境」。

廣告 廣告

在維珍尼亞，另一民主黨人斯潘伯格同樣創造了歷史。這位 46 歲的前中情局主任擊敗共和黨對手 Winsome Earle-Sears ，成為維珍尼亞州的首位女州長。她把競選焦點放在社會負擔能力、聯邦政府裁員及政府停擺，成功說服擁有 30 萬政府僱員的維珍尼亞州的選民支持她接任州長。值得一提是，斯潘伯格競選時不忘把 Earle-Sears 與特朗普綑綁，標榜對手是特朗普的追隨者，即是特朗普從未公開支持她。

曼達尼擊敗獨立候選人古模及共和黨候選人 Curtis Sliwa，當選紐約市長。(Photo by Andrew Lichtenstein/Corbis via Getty Images)

謝里爾是又一位歷史性女州長，她出戰的新澤西州本來是民主黨票倉，不過在去年的大選中，民主黨有流失選票迹象。53 歲的她擊退共和黨人 Jack Ciattarelli ，保持民主黨在新澤西的主導地位。報道形容，她的當選代表選民不認同特朗普重新上任後首年的表現。謝里爾在競選時亦集中攻擊特朗普的施政，並把 Ciattarelli 與特朗普相提並論。

特朗普：我不在選票上

事實上，特朗普在投票日前不斷為其黨友助選。他在其社交平台 Truth Social 向維珍尼亞和新澤西選民指出，投票支持共和黨候選人等於顯著的低能源售價，投票維民主黨候選人等於能源成本雙倍、三倍，甚至四倍。「這樣不能持續，你們會為投下摧毀你人生的這天而懊悔，明天不投票就等於投票給民主黨。」

曼達尼當選紐約市長結果宣佈後，特朗普數分鐘內就在 Truth Social 回應說：「 特朗普不在選票上，以及政府停擺，是共和黨候選人今晚（4 日）落敗的兩個原因。」

曾任中情局主任的斯潘伯格擊退共和黨候選人 Lt. Gov. Winsome Earle-Sears，成為維珍尼亞首位女州長。 (Photo by Win McNamee/Getty Images)

CNN 主播及國家事務總分析員 Kasie Hunt 指出，民主黨這晚的勝利比預期更廣更深，而共和黨人開始更公開地談論特朗普的脆弱。她認為，今次選舉反映了選民不滿現狀，並強烈預示着明年中期選舉及 2028 年大選的轉變。

民主黨未在「紅州」獲勝 重奪國會路漫漫

不過 CNN 另一位主播及國會記者 Manu Raju 則指出，無疑這晚屬於民主黨，但切勿忘記，共和黨在不公正劃分選區爭戰中仍然佔優，國會之戰將會是逐區逐區的艱苦工作。再者，今次選舉的幾個州份，不是民主黨主導的「藍州」，便是搖擺的「紫州」，要奪回國會，民主黨需要在共和黨主導的「紅州」獲勝，這是漫長的路。

需要注意的是，周二（4 日）的投票日還有多項議題，由選民投票決定。最受矚目的是加州的全州特別選舉，選民需要對「提案 50」（Prop 50）進行表決。有關提案由加州州長紐森（Gavin Newsom）提出，要求加州在所有國會選舉中使用 2025 至 26 年度常規會期通過的選區邊界，直至 2031 年公民選區重劃委員會恢復重新劃分選區邊界。

加州選民投票支持州長紐森（ Gov. Gavin Newsom）重劃選區的提案，為他問鼎下任總統打下基礎。 (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)

簡單而言，提案就是要重劃選區，為民主黨在未來五個國會議席選舉中創造較高勝算。這個動作是報復今年八月共和黨重劃得州選區，讓他們在明年中期選區中處於有利位置，紐森形容其提案是「以其人之道還治其人之身」，結果提案獲得通過。

「提案 50」通過 紐森問鼎下任總統？

加州這場小勝的象徵意義可能比五個議席的實質意義更重大。資深民主黨顧問 Bob Shrum 形容，紐森的提案是場賭博，外界認為他把個人前途及政治籌碼押注在公投上。紐森賭贏的是，選民對特朗普的憤怒會動員他們出來投票。

傳媒進一步推論，紐森今次獲勝，有助他在 2028 年大選中問鼎總統席位。理由是，紐森的提案運動獲得加州以外的全國性支持，包括前總統奧巴馬；為提案運動發起的小額捐款籌得超過一億美元（港幣約 7.8 億元），很多都是來自加州以外的支持者。這次投票無疑為紐森角逐下任總統奠下基礎，傳媒形容是紐森「有里程碑意義的國家成就」。

總結今次選舉，前總統奧巴馬說「未來看似光明了一點，但仍有很多工作要做」。《衞報》評論文章把投票比喻為對特朗普的一次公投，「由移民和海關執法局的掃蕩和關稅，到三億美元白宮宴會廳，他極度不受歡迎，你比一年前改進了嗎？選民說沒有。」不過文章同時指出，民主黨不應過度演繹投票結果，敗選的一方永遠都會變強，而且民主黨在今年七月的民調支持率才跌破了三十年新低。