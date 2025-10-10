德國取消移民快證 廢除「三年入籍」
美國外交官違「戀愛禁令」遭解僱 據報中國女友與中共有聯繫 中方：反對搞意識形態劃線｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國國務院周三（8 日）發聲明指，一名外交官承認隱瞞「與一名已知與中國共產黨有聯繫的中國公民的戀愛關係」，已遭到解僱。據報指，今次是去年底拜登政府頒令全面禁止駐華公務人員及其家屬與中國公民發生戀愛或性關係以來，首名被解僱的人員。
美國國務院發言人Tommy Pigott在聲明指，總統特朗普、國務卿魯比奧已審查該案，認定該外交官違反禁令，故作出解僱，「我們將對任何被發現破壞國家安全的員工採取零容忍政策。」
當事人與女友被偷拍
聲明中未有透露該名外交官的身份，據報當事人和女友的一段偷拍影片，日前被保守派人士 James O’Keefe發布到網上。
據美聯社今年 4 月報道，去年拜登政府任期的最後幾日，美國國務院頒令禁止所有在華美國政府人員及其家屬和擁有安全許可的承包商與中國公民發生任何戀愛或性關係。報道引述知情人士指，該規定於今年 1 月開始實施。
中方：反對搞意識形態劃線
中國外交部周四（9 日）在例行記者會上，被問到美國政府解僱一名未申報與中國公民有戀愛關係的員工，外交部發言人郭嘉昆指，這是美方內部事務，中方不作評論，「但我們反對搞意識形態劃線、對華惡意抹黑。」
相關報道：
據報美國禁駐華官員與中國公民戀愛 違者立即離開中國 禁令屬冷戰以來首次︱Yahoo
來源：AP
