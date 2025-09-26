美國多位前經濟高官敦促 莫立即解雇聯準會理事庫克

（法新社華盛頓25日電） 美國多位前財政部長、前聯邦準備理事會（Fed）主席和其他經濟界重磅人士今天敦促最高法院，不要讓總統川普立即將聯準會理事庫克解職。

他們今天提交的法庭之友意見書（amicus brief）警告，庫克（Lisa Cook）已就自己遭川普（Donald Trump）解職一事提起訴訟，若立刻將她免職，恐使聯準會落入遭到政治干預的風險。

川普上月指控庫克在抵押貸款文件做出不實陳述，並以此為由宣布將她解職。

儘管上訴法院裁決她目前可繼續留任，川普已將此案提交最高法院審理。這起案件可能造成廣泛影響。

美國前高階經濟官員及其他經濟界要角今天寫道，准許川普政府立刻解雇庫克，將侵蝕聯準會長期以來採取的保護措施和基本職能。