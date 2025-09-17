美國大型音樂節公布演出名單 Justin Bieber久休復出表演

【on.cc東網專訊】美國加州舉行的全球最大型音樂節《Cochella音樂節》下年4月10舉行，而主辦單位昨日率先公布大批演出嘉賓的陣容。其中最令樂迷驚喜就是加拿大天王Justin Bieber久休復出落實於音樂節期間表演。

Justin將於舉行的第2日即4月11日演出，已榮升父親的Justin最近剛推出全新專輯《Swag II》，而他近年甚少作公開演出。而Justin亦有於社交平台宣布音樂節演出的消息，粉絲即時顯得雀躍萬分。而對於Justin復出舞台參與音樂節演出，美國女歌手Lana Del Rey昨日外出時亦有作回應，她表示好興奮Justin參與。

除了Justin Bieber之外，美國人氣女歌手Sabrina Carpenter亦是音樂節首日的焦點演出者。此外，還有美國人氣女團KATSEYE、搖滾天團The Strokes、Nine Inch Nails、Iggy Pop、David Byrne、Devo、Moby、Interpol、The XX等將於下年《Coachella音樂節》上表演，可謂陣容鼎盛！

