美國天后得知碧姬芭鐸生前種族歧視惹官非即收起哀悼留言

【on.cc東網專訊】法國一代性感女神碧姬芭鐸（Brigitte Bardot）周日（28日）於南法家中離世，享年91歲。美國樂壇天后Chappell Roan 昨日也有於社交網留言哀悼，不過卻惹來爭議。

Chappell表示：「她（碧姬）是我的歌曲《Red Wine Supernova》靈感來源。安息，芭鐸小姐♡」。《Red Wine Supernova》歌詞的一句已有提及碧姬芭鐸的名字。Chappell言論一出即惹來爭議，有好多網民指碧姬2018年曾公開反對「時辰到」的反性侵運動，形容是荒謬與虛偽的行為，而她亦曾於2022年多次發表種族仇恨的言論而被判罰款。有網民留言回應Chappell：「請你打開碧姬芭鐸維基網頁睇睇。」Chappell受批評後即時再發文留言回應：「仆Ｘ，我唔知呢啲芭鐸小姐所有痴X線嘅嘢。好明顯我唔會縱容呢樣嘢。得知呢啲事非常失望。」

另方面，法國南部Saint-Tropez市政廳官員昨日表示，碧姬芭鐸將於下月7日安葬當地公墓。碧姬過往受訪時曾表示，希望死後葬在自家花園裡，墓碑上像其寵物的墓碑一樣，只豎立一個簡單的木製十字架。

