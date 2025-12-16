美國失業率創4年以來新高 歐股收黑

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
特朗普一句話 哈塞特接任聯儲局主席勝算大跳水
《CNBC》周一 (15 日) 援引知情人士消息報導，原本被市場視為幾乎篤定出線的白宮國家經濟會議 (NEC) 主任哈塞特 (Kevin Hassett)，其角逐聯準會(Fed) 主席的聲勢，近期遭到多名與美國總統川普關係密切的高層人鉅亨網 ・ 1 天前
內外夾擊｜日圓拆倉美國水緊 傳內地高科技公司稅收趨嚴 科技股受壓 恒指挫近400點
港股科技股今日（16日）突現急挫行情，恒生科技指數跌幅最多逾2.7%，恒生指數跌約2.1%，多隻龍頭科技股如阿...BossMind ・ 8 小時前
美國減息 港銀未有跟隨｜息口見底 正式告別「大幅減息」的幻想期
本年12月11日，一如市場預期，聯儲局宣布減息0.25厘，將聯邦基金利率目標範圍下調至3.5%至3.75%。這是繼9月及11月後，聯儲局年內第三度減息，累計減幅達0.75厘。然而，與前兩次不同，香港銀行界普遍未有跟隨減息。滙豐、中銀香港、恒生及渣打等主要銀行近日均宣布維持最優惠利率不變，按揭息率維持在3.25厘水平。這是自2024年美國啟動減息周期以來，本地銀行首度未有跟隨美息下調。本港銀行未有跟隨美國減息，明年息口走勢及樓市前景將如何發展？閱讀更多：樓市觸底 多重利好因素加持 2026樓市料升5%至15%轉角市再臨？樓市回穩？首置人士應入市或再觀望？港銀維持利率的商業考量銀行界維持利率不變，主要基於資金成本及營運考慮。一) 加息少，自然減息也少回顧美國在2022年至2023年的加息周期，聯邦基金利率由接近0息急速上調至5.25厘以上，累計加幅超過5厘，但當時香港銀行體系結餘充裕，本地銀行未有完全跟隨美國的加息幅度。既然當初加息幅度有限，現時跟隨減息的空間自然收窄。目前最優惠利率介乎5厘至5.25厘，已大致回落至加息周期前的水平，銀行再下調息口的空間相當有限。二) 預期管理與息口見底按28Hse.com ・ 11 小時前
分析師警告：比特幣恐因日本央行鷹派政策「暴跌至7萬美元以下」
多位專注於總經政策的分析師指出，如果日本央行如預期在 12 月 19 日實施升息，比特幣可能面臨持續修正，並朝向 7 萬美元價位邁進。鉅亨網 ・ 1 天前
十年磨一劍 百度的未來：昆侖芯
英偉達芯片獨領風騒之際，國產芯片正急起直追，百度旗下自研逾十年的昆侖芯，正擬分拆上市 重點： 劉智恒 曾經是互聯網三巨頭的百度集團股份有限公司（9888.HK, BIDU.US），今天盈利不但遠遠落後於騰訊（0700.HK）及阿里（9988.HK, BABA.US），更先後被小米（1810.HK）、美團（3690.HK, MPNGY.US ）及京東(9618.HK, JD.US)等後起科技企業趕過，昔日的BAT似乎已成歷史。 百度創始人李彥宏看在眼裡，自然滿不是味兒，近年銳意重振聲威，大力打造人工智能，重注研發無人駕駛，仍未能帶動股價表現，相反近日一則消息，卻令百度再次受到投資人的關注。 《路透》報道，百度將分拆旗下的昆侖芯上市，新聞一出，當天百度股價急升近6%。百度則發公告表示：「正就昆侖芯擬議分拆及上市進行評估，但公司並不保證擬議分拆及上市將會進行。」 昆侖芯何以能令股價暮氣沉沉的百度，忽然成為市場亮點？我們先看看它的厲害地方。昆侖芯原先是百度的智能芯片及架構部，2011年開展自研芯片項目，至2018年百度首次公開昆侖芯，三年後更將業務獨立出來，由百度的芯片首席架構師歐陽劍出任CEThe Bamboo Works 詠竹坊 ・ 17 小時前
史上最瘋狂IPO確認擬明年掛牌 SpaceX衝11萬億市值
馬斯克(Elon Musk)旗下太空探索技術公司SpaceX近日傳出擬明年中掛牌，外電引述SpaceX財務總監Bret Johnsen給予員工的內部信函確認，SpaceX擬向股東回購股份，為IPO作準備。按回購價計，公司估值定於8,000億美元，惟早前有報道指，公司的目標是於公開市場達到1.5萬億美元(約11.7萬億港am730 ・ 1 天前
AI泡沫要來了？博通急墜11%、市場急甩高價股，「它」成唯一救世主逆天收紅！
美股成交值熱門股 (12/12 收盤表現)鉅亨網 ・ 17 小時前
恒生內部重新招聘炒房舵手 原主管周丹玲再競逐 高層勢變動
滙控（0005.HK）加緊精簡重組，恒生銀行（0011.HK）的高層管理人員亦繼續出現變動及調整部署。消息透露，在恒生任職近20年、現掌舵該行俗稱「炒房」的資本市場及證券服務部主管周丹玲（Liz Chow），是目前10位高層管理人員之一，因應集團策略發展需要，其職位於10月中開始進行內部招聘，她本人亦要重新「應聘」（re-apply）競逐自己已任職逾9年的崗位，有關做法並不尋常，相信最終很可能導致恒生再有高層變動的結果，料不久後將有內部公布。信報財經新聞 ・ 1 天前
掃地機器人「鼻祖」iRobot破產 中國供應商將成新東家
在2000年代初期憑借Roomba機型徹底改變了機器人吸塵器行業的公司iRobot Corp.聲請破產，並提議將控制權移交給其主要的中國供應商。 根據新聞稿，這家總部位於馬薩諸塞州的上市消費機器人製造商，將由深圳杉川機器人及其一家子公司接手。根據周日在德拉瓦州提交的「第11章」破產重組計畫，該公司的普通股將被注銷。iRobot由麻省理工學院的工程師於1990年創立。Bloomberg ・ 1 天前
加密幣常狂瀉點算？專家：守得住先好買
自2009年初第一枚比特幣（BTC-USD）被挖出以來，曾歷經三次主要「加密寒冬」。儘管波動極大，但長期回報可觀，令投資者愈來愈關注加密資產——2016年比特幣仍僅值數百美元，至今年10月已經逾十萬美元。Yahoo財經 ・ 11 小時前
積金易行政費3年後降至0.2%
積金局主席劉麥嘉軒表示，目前「積金易」行政費為37點子（0.37%），料下一個財政年度（2026/27年度）會進一步下調至30點子以下，即減幅超過兩成，並對日後持續減費有信心，原先預計「積金易」運作10年內行政費可減到20至25點子（0.2%至0.25%），共節省約300億至400億元，最新料可提前於5年內（即3年後的2028/29年度）把行政費降到20至25點子，即不用10年便可節省達500億元。信報財經新聞 ・ 22 小時前
2022年三大美股輸家：Carvana、Robinhood及Coinbase成功逆襲 今年齊擠身標普500
Carvana、Robinhood及Coinbase三大2022年股災輸家，今年齊齊加入標普500，完成戲劇性反彈。Carvana股價曾低至每股4美元以下，但今年稍早錄得破紀錄的收入與每輛車毛利；Robinhood透過裁員及創辦人放棄5億美元獎金扭虧；Coinbase第三季收入大增54%，交易額升至590億美元，被稱為「區塊鏈界的亞馬遜」。Yahoo財經 ・ 1 天前
聯儲局「真的不很鷹」大行放膽叫高美股目標
華爾街對2026年股市前景愈見樂觀：聯儲局亦宣布減息的當周，標普500指數（^GSPC）與道瓊斯指數（^DJI）齊創新高，有分析認為，主席鮑威爾在議息決定後的記者會言論，口風較市場預期的「不鷹」。Yahoo財經 ・ 1 天前
呂宇健筆｜減息周期未完 樓價可彈多5%｜Ken Lui
美國聯儲局近日一如市場預期減息0.25厘，本地銀行選擇按兵不動，儘管港銀短期不跟隨，但市場已將目光投向明年，尤其是聯儲局主席鮑威爾的任期將於明年5月屆滿，新任主席領導的聯儲局預期會更配合美國總統特朗普施政，令美國利率繼續向下，屆時港息難免進一步下調，亦基於減息預期，我預期樓市反彈未完，至少會再彈多5%以上。BossMind ・ 1 天前
25年最凶險貨幣戰！韓美利差飆2%、韓元兌美元1500大關告急
今年 12 月以來，韓元兌美元平均匯率突破 1470 韓元，創 2008 年金融危機以來的最差月度表現，在上周五 (12 日) 夜盤交易中，韓元盤中一度走貶至 1 美元兌 1479 韓元，離市場心理防線 1500 韓元僅一步之遙。為此，南韓政府周日 (14 日) 罕見在假日緊急召集多部門聯席會鉅亨網 ・ 1 天前
《港股》恒指半日跌489點 阿里中芯走軟 商品及內險股弱
市場觀望美國稍後公布新增非農數據，亞太股市今早(16日)普遍下跌，港股早市向下，恒指低開80點後跌幅顯著擴大，近中午收市曾跌510點低見25,117點，半日跌489點或1.9%，報25,139點；國指跌188點或2.1%，報8,729點；恒生科技指數跌132點或2.4%，報5,365點。大市半日成交總額1,071.53億元。 科技股方面，阿里-W(09988.HK)跌3.6%報143.3元。騰訊(00700.HK)、美團-W(03690.HK)及快手-W(01024.HK)跌1.4%至1.6%，網易-S(09999.HK)、百度-SW(09888.HK)、嗶哩嗶哩-W(09626.HK)及京東-SW(09618.HK)跌2.2%至2.7%。中軟(00354.HK)、閱文(00772.HK)、京東健康(06618.HK)、東方甄選(01797.HK)、微盟(02013.HK)、萬國數據-SW(09698.HK)及金山雲(03896.HK)跌3.4%至4%，商湯-W(00020.HK)跌6.1%。 晶片股中芯(00981.HK)及華虹(01347.HK)跌3.6%及2.8%。電訊設備股中興AASTOCKS ・ 13 小時前
《全日速報》恆指跌393點; 恆生科技指數跌95點 紫金礦業跌逾4% 成交暢旺
恆指全日收25,235點，跌393點或1.5%。恆生科技指數報5,402點，跌95點或1.7%。國指跌159點或1.8%，報8,757點。大市成交額2,015.28億元。 活躍重磅股表現: 阿里巴巴(09988.HK) 收144.2元，下跌3%； 小米集團(01810.HK) 收40.9元，下跌2.2%； 建行(00939.HK) 收7.39元，下跌2.1%； 平安(02318.HK) 收63.9元，下跌2.1%； 港交所(00388.HK) 收396元，下跌1.9%； 美團(03690.HK) 收99.5元，下跌1.4%； 騰訊(00700.HK) 收596.5元，下跌1.1%； 異動恆指及國指成份股: 紫金礦業(02899.HK) 收32.94元，下跌4.4%； 長建(01038.HK) 收53.4元，下跌4.4%； 國壽(02628.HK) 收27.38元，下跌4.1%； 財險(02328.HK) 收16.34元，下跌3.6%； 信義光能(00968.HK) 收2.91元，下跌3%； 異動綜合中小型股: 昊天國際建投(01341.HK) 收0.08元，下跌15.8%； 曹操出行(AASTOCKS ・ 9 小時前
比特幣跌破8.6萬美元 進一步滑向年內低點
【彭博】— 比特幣兩周來首次跌破8.6萬美元，隨著全球最大的加密貨幣進一步滑入熊市區域，投資者情緒走弱。Bloomberg ・ 22 小時前
日本央行勢將把基準利率上調至1995年以來最高水平
【彭博】— 市場普遍預計周五日本央行行長植田和男將把基準利率上調至三十年來的最高水平。由於政府對廉價融資的需求與日圓貶值推高進口價格形成衝突，未來的政策路徑愈發撲朔迷離。Bloomberg ・ 17 小時前
中國電動車價格戰打到泰國 最高達38%折扣策略引發擔憂
【彭博】— 在中國本土市場飽受內卷競爭擠壓的中國電動汽車製造商，正將其激進的折扣銷售策略帶到泰國，以爭取精打細算的消費者。Bloomberg ・ 1 天前