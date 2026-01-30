美國女子報警求助遭警開槍擊斃 涉案警員二級謀殺罪成判囚 20 年︱Yahoo

索尼婭．馬西（Sonya Massey）去年 7 月於家中報警求助後，卻遭到到場警員開槍擊斃(Brian Cassella/Chicago Tribune/Tribune News Service via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】美國伊利諾伊州斯普林菲爾德女子索尼婭．馬西（Sonya Massey）去年 7 月於家中報警求助後，卻遭到到場警員開槍擊斃，事件引發全國關注。涉案的前縣警副警長格雷森（Sean Grayson），於昨日（19 日）被法院判處 20 年監禁，屬可判處的最高刑期。

綜合外媒報道，案發於去年 7 月 6 日凌晨，36 歲的單親母親馬西因懷疑住所外出現可疑人士，致電 911 報警。隨身攝錄畫面顯示，格雷森與另一名副警長法利（Dawson Farley）到場後，先在屋外搜索，其後進入馬西住所。期間，馬西神情混亂，多次低聲祈禱。

畫面顯示，格雷森留意到爐上放有一個鍋，要求法利將其移走，其後馬西走向爐邊取起鍋具，並揶揄格雷森退後避開「滾燙的熱水」，雙方言語迅速升溫。馬西曾說出「我奉耶穌的名斥責你」，格雷森隨即拔槍，喝令她放下鍋具。馬西一度將鍋放下並躲到櫃檯後，但畫面顯示她似乎再次拿起鍋具，格雷森隨即開槍，擊中馬西面部，導致死亡。格雷森其後作供表示，當時擔心會被熱水燙傷。

前縣警副警長格雷森（Sean Grayson） Sangamon County Sheriff's Office/Handout via REUTERS.

原被控一級謀殺罪

案件經審訊後，31 歲的格雷森原被控 3 項一級謀殺罪，最高可判終身監禁，陪審團最終裁定較低級別的二級謀殺罪成立。伊利諾伊州法例容許在被告主觀上認為自身受威脅、即使該恐懼並不合理的情況下，作出相關裁決。裁決於去年 10 月作出後，引發馬西家屬強烈不滿。

案件亦促使美國司法部介入調查，並引發多地示威，關注警察暴力及制度性種族歧視問題。格雷森自被起訴後一直還押。

法院於星期四就案件判刑。格雷森在庭上向馬西家屬道歉，辯方曾要求判處 6 年刑期，並指出格雷森患有末期結腸癌，癌細胞已擴散至肝臟及肺部，惟未獲接納。

母親：事件後一直活在恐懼之中

法官宣讀判刑結果時，馬西家屬在庭內高聲歡呼，隨即被法官斥責須保持秩序。馬西的父母及兩名子女一直要求判處最高刑期，指事件徹底改變一家人的人生。

馬西的母親 Donna Massey 表示，自事件後一直活在恐懼之中，甚至不敢再向警方求助；馬西的女兒 Summer 則向傳媒稱，認為 20 年刑期仍不足以反映案件嚴重性。