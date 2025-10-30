美國女教師被 6 歲學生開槍射傷 索償約 3.1 億港元 指控前副校無視警告有學生攜槍入校︱Yahoo

Abby Zwerner (Billy Schuerman/The Virginian-Pilot/Tribune News Service via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】美國維珍尼亞州前小學教師艾比（Abby Zwerner）因遭 6 歲學生槍擊入稟法院，向前副校長索償 4,000 萬美元（約 3.12 億元），指控對方在事發前無視多次警告有學生攜槍入校。案件本周展開審訊，審訊第二日（ 29 日）有多名證人作供，包括受害人艾比的雙胞胎姊妹及醫生，並披露她在槍擊中受重傷的情況。

綜合外媒報道，艾比任教的里奇內克小學（Richneck Elementary School）於 2023 年 1 月發生槍擊案，她在課室內被 6 歲學生開槍射中手部及胸口。手術科主管作供時指，艾比的傷勢危及生命，肺部塌陷，體內仍留有一顆子彈，子彈僅差一點擊中心臟。另一名骨科創傷外科醫生指出，茲韋納的手部傷勢嚴重，需要多次手術，至今仍未能完全恢復左手功能。

艾比的姊妹漢娜（Hannah）在庭上情緒激動，形容妹妹在事件前「開朗又活潑」，但事發後「已不再是原來的她」。陪審團同時觀看了警方隨身鏡頭錄像及案發現場照片。

里奇內克小學（Richneck Elementary School） (Billy Schuerman/Daily Press/Newport News/Tribune News Service via Getty Images)

前副校長另被控兒童疏忽 學生母親被囚近四年

艾比指控前副校長在事發前數小時，無視至少四名人士提出學生攜帶槍械的警告。艾比的律師在開案陳詞中表示，前副校長艾碧妮．柏加（Ebony Parker）當日「作出錯誤的決定」，她本有權力搜查該名學生、將他帶離課室或報警，卻未採取行動。

柏加的律師在辯方陳詞中表示，「沒有人會想到一名 6 歲一年級學生會帶槍入校」，又稱學校的決策多由多方協商，強調陪審團應根據事發當時的情況判斷，而非事後回顧。

柏加是此案唯一被告，法院早前已撤銷對學區總監及校長的指控。她將於下月另案受審，面對 8 項兒童疏忽指控，每項罪名最高可判監 5 年。當局指，這 8 項控罪分別代表案發時課室內被子彈威脅的 8 名學生。

涉案學生的母親早前因重罪兒童疏忽及違反聯邦槍械法，被判監近 4 年。