美國女教師遭 6 歲童槍擊 入稟告時任副校長嚴重疏忽 獲賠 1,000 萬美元｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】美國維珍尼亞州一名小學女教師，兩年多前遭一名 6 歲學生槍傷，陪審團裁定教師獲賠償 1,000 萬美元。

女教師茲韋納（Abby Zwerner）原本在里奇內克小學（Richneck Elementary School）任教。2023 年 1 月，她在課室內被一名 6 歲學生開槍射中手部及胸口。教師其後入稟法院，向前副校長帕克（Ebony Parker）索償 4,000 萬美元，指控對方在事發前無視多次警告有學生攜槍入校。教師在庭上形容，「以為自己已經死了」。

未跟進學生持槍警告

陪審團周四（6日）裁定，前副校長當日涉嚴重疏忽，事發前 45 分鐘就已被警告學生持槍，但未作跟進。原告指，當時副校長的故意不作為應受譴責，批評是對人命漠不關心。茲韋納據稱在事發前曾告訴帕克，指涉事學生情緒暴躁，曾威脅其他學童，但帕克並無跟進，甚至沒有查看當時情況。帕克一方抗辯稱，她無可能知道將會發生什麼事，又質疑茲韋納誇大傷勢。

帕克另外被控 8 項對兒童疏忽的罪名，最高可判監 5 年。涉案學生的母親因疏忽照顧及槍械罪名，合共被判囚近 4 年。

