雙11優惠｜全球酒店優惠一覽！
美國女教師遭 6 歲童槍擊 入稟告時任副校長嚴重疏忽 獲賠 1,000 萬美元｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國維珍尼亞州一名小學女教師，兩年多前遭一名 6 歲學生槍傷，陪審團裁定教師獲賠償 1,000 萬美元。
女教師茲韋納（Abby Zwerner）原本在里奇內克小學（Richneck Elementary School）任教。2023 年 1 月，她在課室內被一名 6 歲學生開槍射中手部及胸口。教師其後入稟法院，向前副校長帕克（Ebony Parker）索償 4,000 萬美元，指控對方在事發前無視多次警告有學生攜槍入校。教師在庭上形容，「以為自己已經死了」。
未跟進學生持槍警告
陪審團周四（6日）裁定，前副校長當日涉嚴重疏忽，事發前 45 分鐘就已被警告學生持槍，但未作跟進。原告指，當時副校長的故意不作為應受譴責，批評是對人命漠不關心。茲韋納據稱在事發前曾告訴帕克，指涉事學生情緒暴躁，曾威脅其他學童，但帕克並無跟進，甚至沒有查看當時情況。帕克一方抗辯稱，她無可能知道將會發生什麼事，又質疑茲韋納誇大傷勢。
帕克另外被控 8 項對兒童疏忽的罪名，最高可判監 5 年。涉案學生的母親因疏忽照顧及槍械罪名，合共被判囚近 4 年。
來源：BBC
其他人也在看
FI專欄｜JPEX案：為什麼林作被起訴，張智霖不？｜渾水
一文看清、千字超技術文：為什麼林作被起訴，張智霖不？ 林作一家表現出難以想像的從容，林作女朋友裕美提出一個靈魂拷問：「為什麼張智霖不？」 今次我們嘗試從商業罪案調查科角度解答這個問題。 雖然有些部份你未必同意，但不妨按着他們的邏輯去估算他們的起訴思維。 我和JPEX有很多恩怨情仇，除了我的朋友李奧被這班黑幫扑頭要住醫院之外，我自己也整家比幣少公開資料長期滋擾，他甚至作了一首歌抹黑我。 尤幸自己讀了一個法律碩士，對於這方面的知識多了更深刻的理解，我將會全方位和大家拆解。 兩年前，我透過蛛絲馬跡公開講咗JPEX如何模糊發牌部門和執法部的書信來往，甚至證監會亦有引用我觀點進行反駁，援引保密責任。大部份KOL也拾我牙慧，我亦曾經在商業電台《在晴朗的一天出發》向志雲大師詳細解說。 透過警察記者會的PPT，我們看得出警方把JPEX案件分了三種人。 第一種是「骨幹成員」，即是幣少及他的親密戰友，包括那些上紅色通緝令的人。 第二種是「網紅和OTC」。這個部份很複雜，也是重點的分析。林作陳怡就是這種。 第三種是「傀儡戶口方」。根據電影《門徒》劉德華的描述，他們比較像「腳」的角色，應該主要負責洗黑錢隱藏資Fortune Insight ・ 1 天前
JPEX案張智霖莊思敏甩難遭熱議 美國名人宣傳無披露紛被起訴
JPEX案再起波瀾，警方檢控16人並追緝主腦，網民熱議張智霖、莊思敏為何「甩難」。專欄作家指涉案層級不同；外國名人則因未披露宣傳收益被罰巨款。Yahoo財經 ・ 23 小時前
5人遭誘騙郊外搶劫及拍裸照等 3男女判囚22個月至9年半
5男女於2020年分別被人誘騙到元朗郊外後，遭4至5名男子施襲及搶劫，並遭拍下裸照、當眾自慰等。兩名涉案男匪徒早前承認搶劫、威脅促使非法性行為等14罪，今日(5日)於高等法院被判入獄9年半及5年8月，另外一名借出戶口收款的女子則判監1年10月。 被告陳逸衡(26歲)、建築工人梁俊華(26歲)及張毓嬋(27歲)。陳am730 ・ 1 天前
林卓廷被控立會阻陳恒鑌、周浩鼎 獲裁無罪 林判後高呼「感謝法官閣下」
立法會 2019 年審議《逃犯條例》修訂法案，林卓廷否認妨礙陳恒鑌、周浩鼎兩罪，經裁判官鄭念慈審訊後，周四（6 日）在西九龍裁判法院裁定林無罪。宣判後，林卓廷高聲稱「感謝法官閣下」。法庭線 ・ 1 天前
遏止犯罪｜用鞭刑懲罰詐騙 新加坡通過法案 最重可判24鞭
新加坡近年來面對詐騙案件激增的挑戰，詐騙已成為該國最普遍的犯罪形式。新加坡外交部兼內政部高級政務部長沈穎指，目...BossMind ・ 20 小時前
牛頭角3歲女童報稱被班主任打 家人發現身上有瘀傷 據悉27歲女子涉虐兒被捕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方今（5 日）接報指一名3歲女童身上有瘀傷，疑被不恰當對待。女童被送往聯合醫院檢查，一名27歲幼稚園女職員涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕。Yahoo新聞 ・ 1 天前
墨西哥總統當街遭性騷擾 男子偷吻兼從後胸襲 保安反應慢捱轟｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】墨西哥總統辛鮑姆(Claudia Sheinbaum)本周二（4 日）在首都墨西哥城街頭「落區」與市民交流時，遭一名男子公然性騷擾，保安竟未有即時制止，引起公眾抨擊。涉案男子當晚被捕，辛鮑姆已提出控告，並指示其創立的婦女部對各州的刑法進行審視，全力推動性騷擾入罪。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
JPEX 風波｜消息：林作等 16 人涉串謀詐騙被控 警方今午 4 時記者會交代｜Yahoo
加密貨幣交易所 JPEX 前年 9 月遭證監會點名批評以不當手法經營，警方其後展開執法行動，先後拘捕過至少 28 人，包括林作、網紅陳怡等涉嫌「串謀詐騙」，多間加密貨幣找換店負責人被捕，藝人張智霖、莊思敏、風水玄學師陳定幫等曾協助調查。據了解，林作等 16 人被檢控，涉嫌串謀詐騙，警方今日（5日）下午 4 時召開記者會交代。Yahoo新聞 ・ 1 天前
JPEX風波 ｜林作被檢控 林母：兒子有律師團隊成員協助包括清洪 裕美不擔心：人生都無咩無經歷過
虛擬資產交易平台JPEX案今日（11月5日）有新發展，警方表示今日及較早時已落案起訴16人。案件將於明早（6日）在東區法院提堂。警方強調已掌握核心成員的身份及證據，會繼續調查，不排除會拘捕或檢控更多人。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
新加坡取消太子集團兩關聯家族辦公室稅務優惠
柬埔寨籍華裔商人陳志的太子集團(Prince Group)被指是大型「殺豬盤」電訊詐騙組織,新加坡當局已對陳志及其團夥展開調查,並停止向與太子集團有關聯的兩間家族辦公室提供稅務優惠。infocast ・ 1 天前
JPEX案｜警方落案起訴16人 包括KOL林作
虛擬資產交易平台JPEX涉及的大規模詐騙案爆發已近兩年，案件受害人超過千人，涉案金額高達16億港元。警方於周三...BossMind ・ 1 天前
牛頭角雋樂幼稚園虐兒案 涉案教師暫時休假 校方全面配合警調查｜Yahoo
牛頭角下邨雋樂幼稚園懷疑有學童遭教師虐打，警方昨日（5日）拘捕一名 27 歲女子，據悉是事主的班主任。香港基督教服務處表示，已即時啟動機制，調查有關學生受傷原因，相關老師暫時休假，校方全面配合警方調查。Yahoo新聞 ・ 1 天前
海關土瓜灣緝毒遇襲案｜據悉警拘兩人 涉嫌安排接送被追緝男子｜Yahoo
3 名海關人員昨日（6日）在土瓜灣緝毒期間遇襲，據了解，警方拘捕兩人，涉嫌安排接送案中被追緝的男子。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
JPEX 風波｜警方檢控 16 人涉詐騙及洗黑錢等罪 包括網紅 3 人在逃遭發紅色通緝令︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】警方今日（5 日）交代虛擬資產交易平台 JPEX 案的最新進展。警方過去共拘捕 80 人，今日正式向 16 人提出檢控，其中 6 人被指為 JPEX 犯罪集團核心成員，另外亦包括場外交易所負責人及網紅，以及傀儡戶口持有人。另外，警方亦已鎖定 2 名在逃主腦及 1 名骨幹成員，並透過國際刑警組織發出紅色通緝令。Yahoo新聞 ・ 1 天前
JPEX案林作等8人被控欺詐、洗黑錢等罪 12.15再訊 將交付高院審理
虛擬資產交易平台 JPEX 前年被指涉詐騙，多人事隔逾兩年被起訴，周四（6 日）於東區裁判法院首次提堂。其中一案，林作等 8 人被控「欺詐地或罔顧實情地誘使他⼈投資虛擬資產」、「串謀欺詐」、「洗黑錢」等罪，涉款逾 1.12 億元。法庭線 ・ 1 天前
JPEX詐騙案 林作等人由警車押送到東區裁判法院提堂
虛擬資產交易平台JPEX涉嫌詐騙案，警方落案起訴16人，包括林作等人，今早由警車押送到東區裁判法院提堂。infocast ・ 1 天前
JPEX詐騙案 網紅林作陳怡准以30萬元保釋 案件下月再訊
【on.cc東網專訊】在虛擬資產交易平台JPEX詐騙案中有80名人士被捕，16人被落案起訴包括網紅林作及陳怡，其中15人的案件今(6日)於東區裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，案中14人今獲裁判官准以2萬至30萬港元保釋，林及陳的保釋金額各為30萬現金，期間需交出旅on.cc 東網 ・ 1 天前
JPEX虛擬貨幣詐騙案提堂 林作等人東區裁判法院應訊
【Now新聞台】JPEX虛擬貨幣詐騙案，警方落案起訴16人，案件今日提堂。林作等人由警車押送至東區裁判法院。被捕人士涉嫌「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」罪、詐騙及洗黑錢等罪。警方首次引用《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，起訴當中16人，包括6名核心成員、7名場外交易所負責人及網紅。不斷更新｜JPEX事件簿#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
三名中國籍男子在新加坡被判入獄 受聘從事網絡滲透 探測外國政府網站漏洞及竊取資料︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】三名中國籍男子昨日（5 日）在新加坡被判入獄超過兩年，原因是受一名萬那杜籍男子聘用，入境後受指示入侵多個「有興趣的網站」以尋找系統漏洞和竊取個人資料。三人於去年 9 月被捕，調查顯示他們曾涉及一個有組織犯罪集團。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
古洞 6 唐狗集體死亡 狗主放養 17 唐狗 疑狗遭毒害 未有人被捕｜Yahoo
古洞有 6 隻唐狗集體死亡，懷疑被殘酷對待，警方刑事調查隊跟進，暫時未有人被捕。Yahoo新聞 ・ 1 天前