美國委內瑞拉緊張升溫 千里達及托巴哥軍戒備
（法新社千里達西班牙港31日電） 美國與委內瑞拉緊張關係升溫，美國在加勒比海地區軍事集結之際，千里達及托巴哥共和國今天下令軍隊進入戒備，所有人員召回基地。
美國近期對加勒比海及太平洋至少15艘涉嫌毒品走私的船隻發動空襲，造成62人死亡。千里達及托巴哥是位於委內瑞拉外海的島國。
根據法新社取得軍方發出的訊息，千里達及托巴哥部隊已進入「一級戒備狀態」，軍人奉令回營。警方也表示「所有休假均被限制，直至另行通知」。
戒備消息在首都西班牙港（Port of Spain）引發恐慌，法新社記者目擊居民搶購食物與燃料。
官方呼籲民眾冷靜，並表示「千里達及托巴哥政府正與美國駐西班牙港大使館保持積極聯繫」。
華府以打擊販毒名義在加勒比海部署大規模軍力，包含8艘美國海軍軍艦、F-35匿蹤戰機派赴波多黎各，且一個航空母艦打擊群正前往加勒比海地區。
委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）指控美國以掃毒為藉口，企圖促使卡拉卡斯（Caracas）政權更迭，藉此奪取委國石油資源。
不過美國總統川普今天表示，他並未考慮對委內瑞拉動武，態度不像先前強硬。
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也表達相同訊息，並抨擊「邁阿密前鋒報」（The Miami Herald）關於美軍準備打擊委內瑞拉的報導。
