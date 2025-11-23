美國嬰兒奶粉疑受污染 致 31 宗肉毒桿菌中毒 ByHeart 配方奶粉緊急回收︱Yahoo

【Yahoo 新聞報道】美國至少有 31 名嬰兒在飲用 ByHeart 嬰兒配方奶粉後，因感染嬰兒肉毒桿菌中毒而需入院接受治療。雖然該公司已宣布在全國範圍內回收所有產品，但州政府官員表示，仍有部分回收產品在商店貨架上發現。

根據《CNN》報道，在今年 8 月至今，已有至少 31 名嬰兒因飲用 ByHeart 配方奶粉，在 15 個州份住院並接受了嬰兒肉毒桿菌中毒的治療。受影響的嬰兒年齡介乎約 2 周大至約 6 個月大，最近一宗病例於 11 月 13 日呈報，幸而至今沒有死亡報告。

仍有商店未有將奶粉下架

ByHeart 公司於 11 月 20 日 晚上報告，實驗室測試已證實部分奶粉樣本受到細菌污染，而該細菌正是導致今次疫情，使超過 30 名嬰兒生病的類型。該公司在網站上表示，獨立食品安全實驗室的測試發現了肉毒桿菌（Clostridium botulinum），這種細菌產生的毒素可能危及 1 歲以下嬰兒生命。ByHeart 官員表示，已將檢測結果通知美國食品藥品監督管理局（FDA），但沒有說明測試了多少樣本，或有多少樣本呈陽性。

儘管 ByHeart 已在全國範圍內回收所有產品，但至少三個州的調查人員發現，這款配方奶粉仍在出售。俄勒岡州一名州農業官員表示，本周檢查了超過 150 間商店，其中 9 間仍有該奶粉在架。在明尼蘇達州，農業部官員表示，調查人員在 11 月 13 日至 11 月 17 日期間檢查了 119 次，並從 4 個地點移走了已回收的產品。

每月生產約 20 萬罐奶粉

嬰兒肉毒桿菌中毒是由一種形成孢子的細菌引起，這些孢子會在嬰兒的腸道內發芽並產生毒素，可導致癱瘓甚至死亡。症狀可能需要長達 30 天才能顯現，包括便秘、進食不佳、哭聲微弱、眼瞼下垂或面部表情呆滯。嬰兒的四肢和頭部可能會變弱，感覺「軟弱無力」，並可能出現吞嚥或呼吸困難。

ByHeart 每月生產約 20 萬罐配方奶粉，通過網上或零售店銷售。Walmart 發言人表示，公司已迅速防止該奶粉出售，並從商店中移除產品，同時通知已購買的消費者，客戶可以到任何商店退還該奶粉。

在香港，食物環境衞生署食物安全中心 11 月 20 日 表示，鑑於 ByHeart 嬰兒配方奶粉的製造商發布公告，指在未開封的 ByHeart 嬰兒配方奶粉中檢出肉毒桿菌，中心已即時採取預防措施，指示本地業界暫停進口所有相關的 ByHeart 嬰兒配方奶粉，雖然受影響產品沒有在香港出售。