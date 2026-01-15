美國學校午餐改制 准許全脂及 2% 脂肪牛奶重返校園 稱「牛奶脂肪並非垃圾食物」︱Yahoo

美國總統特朗普周三簽署法案。 REUTERS/Evelyn Hockstein

【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普周三簽署法案，容許參與全國學校午餐計劃的學校，在午餐時段供應全脂或 2% 牛奶，同時保留脫脂及低脂選項，以應對兒童肥胖問題。政府官員在簽署儀式上表示，過去限制全脂牛奶未能改善學生健康，並形容「牛奶脂肪並非垃圾食物」。

綜合外媒報道，新法案容許學校在午餐時提供全脂及 2% 牛奶，並准許供應在營養上與流質牛奶「等同」的非乳製飲品，例如強化植物奶。相關立法於去年在國會以一致同意方式通過。法案推翻前政府時期由美國農業部制定的規定，當時要求校內只可供應脫脂或低脂牛奶，作為應對兒童肥胖問題的措施之一。

廣告 廣告

美國衛生及公共服務部部長甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）在白宮簽署儀式上表示，移除全脂牛奶未有改善學生健康，反而帶來負面影響，部分學生因此改飲含咖啡因或加糖飲品，並指「牛奶脂肪並非垃圾食物」。

新法案容許學校在午餐時提供全脂及 2% 牛奶，並准許供應在營養上與流質牛奶「等同」的非乳製飲品，例如強化植物奶。

低脂及脫脂牛奶銷量落後

美國農業部近日亦公開支持全脂牛奶，在社交平台 X 發布特朗普戴上「牛奶鬍子」、站在牛奶杯前的圖片，配上「Drink Whole Milk」字句。根據農業部數據，全脂牛奶在美國於去年銷量高於其他類型，其次為 2% 牛奶，低脂及脫脂牛奶銷量明顯落後。

全國學校午餐計劃現時服務近 3000 萬名學生，約三分之二可獲免費或減價餐食。不過，全脂及 2% 牛奶未必即時在校園出現。學校營養協會表示，學校需先評估學生需求，再與供應商商討供貨情況及價格。

協會政府事務副主席、註冊營養師 Liz Campbell 指出，全脂牛奶價格較脫脂牛奶高，對財政緊張的學區或構成壓力，加上不同地區供應情況差異甚大。她亦表示，目前仍未確定全脂及 2% 牛奶是否可在早餐時段供應，因新法例僅針對午餐安排。

農業部長 Brooke Rollins 在簽署儀式上表示，相關安排只需數星期即可落實，牛奶供應便可開始。乳製品業界亦承諾協助學區執行新法。

全脂牛奶價格較脫脂牛奶高，對財政緊張的學區或構成壓力。

流質牛奶的脂肪不再計入飽和脂肪含量

在營養層面，美國膳食指引多年來建議 2 歲以上人士選擇低脂或脫脂乳製品，並將每日飽和脂肪攝取量限制於總熱量的 10% 以下。最新的 2025 至 2030 年膳食指引則傾向建議無添加糖的全脂乳製品，以 2000 卡路里飲食為例，建議每日攝取 3 份，但整體飽和脂肪攝取上限未有改變。

新法例下，流質牛奶的脂肪不再計入飽和脂肪含量計算，學生及家長若自行監察飲食，需額外留意全脂牛奶帶來的脂肪攝取。美國心臟協會對膳食指引偏向全脂乳製品表示關注，重申低脂及脫脂乳製品對心臟健康更為有利。

Campbell 表示，新法為學生提供更多選擇，而整體飽和脂肪建議未有調整。她稱，全脂牛奶可納入健康飲食。營養與飲食學會發言人、註冊營養師 Amy Reed 則指，全脂牛奶對大部分兒童並無害處，但部分學生因健康需要仍適合選擇低脂產品，校內提供全脂牛奶能否令學生減少飲用果汁或其他飲品，仍有待觀察。