美國宣布減少駐軍後 北約測試東翼戰備能力

（法新社阿爾巴尤利亞4日電） 北大西洋公約組織（NATO）成員的法國與羅馬尼亞，最近在羅馬尼亞中部河川舉行大規模演習，時值美國上周宣布將從當地撤出部分兵力。

這場籌畫多月的演習，被視為北約成員間的「整合演習」，旨在展現面對俄羅斯威脅時，北約在東翼戰線快速提升戰備的能力。

自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，羅馬尼亞因與烏克蘭接壤長達650公里，戰略地位日益重要。法國隨後在當地部署近1500名士兵，這次演習更將兵力增加1倍，狀況如果危急，更可擴充至5000人。

這場聯合軍演名為「達契亞之秋」（Dacian Fall），自10月20日舉行至11月13日，由法國領導的法國、比利時、盧森堡與西班牙部隊，將與羅馬尼亞士兵共同演練砲兵實彈射擊與坦克作戰。

參與這次演習的法國第7裝甲旅旅長杜陳（Maxime Do Tran）表示，「我們必須展現融入北約師團的能力。」

杜陳補充說，這次在羅馬尼亞全境舉行的演習符合「北約實際防禦計劃」，旨在彰顯北約「戰略團結」。

關於美國宣布將從北約東翼撤出部分兵力，羅馬尼亞將軍陶瑪（Dorin Toma）表示，從軍事角度而言「這不會改變任何事情」，因為美國2022年已表明，隨時都可於短期內在羅馬尼亞部署大量資源。

羅馬尼亞國防部上週表示，將有900至1000名美軍留在駐地，低於目前部署的1700人。