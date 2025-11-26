美國家公園將收外國遊客100美元附加費

（法新社華盛頓25日電） 美國川普政府今天宣布，2026年起，外國遊客前往大峽谷（Grand Canyon）與黃石公園（Yellowstone）等國家公園，將須支付一筆高額的附加費。

負責營運這些知名國家公園的內政部表示，2026年起，外國遊客進入系統中11個最受歡迎的景點時，除了原本的門票，還須額外支付100美元。

同時，非美國居民購買國家公園年票的價格將調漲至250美元。

內政部長柏根（Doug Burgum）表示：「川普總統的領導始終將美國家庭放在首位，這些政策確保已經支持國家公園系統的美國納稅人繼續以可負擔的價格享受公園，國際遊客則為維護和改善我們的公園承擔合理的費用。」

國家公園長期被視為美國旅遊瑰寶，根據國家公園管理局（National Park Service）數據，63個官方指定的國家公園每年接待數億遊客，2024年遊客接近3.32億人次。