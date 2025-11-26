珠海長隆飛船酒店買2送2
美國家公園將收外國遊客100美元附加費
（法新社華盛頓25日電） 美國川普政府今天宣布，2026年起，外國遊客前往大峽谷（Grand Canyon）與黃石公園（Yellowstone）等國家公園，將須支付一筆高額的附加費。
負責營運這些知名國家公園的內政部表示，2026年起，外國遊客進入系統中11個最受歡迎的景點時，除了原本的門票，還須額外支付100美元。
同時，非美國居民購買國家公園年票的價格將調漲至250美元。
內政部長柏根（Doug Burgum）表示：「川普總統的領導始終將美國家庭放在首位，這些政策確保已經支持國家公園系統的美國納稅人繼續以可負擔的價格享受公園，國際遊客則為維護和改善我們的公園承擔合理的費用。」
國家公園長期被視為美國旅遊瑰寶，根據國家公園管理局（National Park Service）數據，63個官方指定的國家公園每年接待數億遊客，2024年遊客接近3.32億人次。
其他人也在看
台破天荒增400億美元防衞預算 注資對美軍購
【on.cc東網專訊】台灣地區領導人賴清德在美媒《華盛頓郵報》撰文，表示台灣面對來自北京的壓力，將大幅增加台灣的防衞預算，也會加速打造「台灣之盾」（T-Dome）防空系統。他宣布，台灣政府將推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）補充防衞特別預算，以彰顯台on.cc 東網 ・ 4 小時前
英移民改革計劃招反對 或為BNO持有人設過渡安排
【on.cc東網專訊】英國內政部上周公布移民改革計劃諮詢文件，其中港人透過英國國民（海外）護照（BNO）居英入籍的「5+1」計劃安排維持不變，但對英語能力、收入等要求改動則將適用於所有申請人。內政部移民及公民事務大臣塔普（Mike Tapp）周二（25日）表示，on.cc 東網 ・ 4 小時前
啟德體育園︱球迷組織發聯合聲明 批園方鐵馬黑布遮擋打氣橫額：輕視球迷 過橋抽板︱Yahoo
啟德體育園主場館18日（上周二）舉行亞洲盃外圍賽，吸引47,762人入場支持香港足球代表隊。球迷組織「波台黐線佬」及「香港力量」發表聯合聲明，批評園方管理不善，影響觀眾入場體驗及破壞球迷的打氣文化。Yahoo新聞 ・ 1 天前
中國赴日航線急凍！12條航線全停飛 中國旅客急撤返國，香港航空公司稱提供彈性安排｜日本旅遊警示
中日關係近期急轉直下，旅遊市場首當其衝。中國外交部及文化和旅遊部相繼發出提醒，呼籲公民暫緩赴日行程。綜合澎湃新聞及觀察者網報道，根據第三方出行平台航班管家DAST數據，截至11月24日10am，已有12條中日航線取消所有航班，取消率飆升至21.6%，創一個月新高。Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
《績後》一文綜合券商於阿里巴巴(09988.HK)公布季業績後最新評級、目標價及觀點
阿里巴巴(BABA.US)美股隔晚先升後跌2.3%，阿里巴巴-W(09988.HK)港股今早同樣低開2.4%報154港元，盤中曾低見153.4元一度下滑2.8%，半日收156元走低1.1%，成交額114.6億元。阿里巴巴管理層表示，電商客戶管理收入(CMR)主要受支付手續費與全站推技術影響，自去年9月起開始收取支付手續費，管理層預計下季電商CMR增速將會放緩。AASTOCKS ・ 3 小時前
上環信德中心銀主盤1.35億沽 原業主為洗米華前妻妹 8年間樓價腰斬
核心區甲廈錄得銀主盤大幅蝕讓個案，上環信德中心西座商廈單位今年8月淪為銀主盤，新近以約1.35億元沽出，較2017年購入價貶值約1.85億元或58%，據悉原業主為現正服刑的太陽城集團創辦人「洗米華」周焯華前妻楊素梅的妹妹楊素麗。更多消息：洗米華16項澳門物業被法院拍賣 底價1.17億｜與Mandy Lieu半山愛巢銀主賣唔出 12.8萬租予內地專才上環信德中心西翼中層戶4,753萬沽 呎價跌至1.2萬 重回15年前水平上述物業為上環信德中心西座15樓1501、1502、1510、1511、1512A及1512B室，建築面積約10,011平方呎，物業大部份單位坐享開揚維多利亞港海景及城市景觀。今年8月份淪為銀主盤，當時估值約1.4億元，呎價約1.4萬元。據最新市場消息，上述物業新近以約1.35億元沽出，成交呎價13,485元。至於原業主為目前正在停牌的先機企業或相關人士，該公司主要股東為楊素麗，即為周焯華前妻楊素梅的妹妹。先機企業或相關人士於2017年以逾3.2億元購入上述物業，當時呎價高達3.2萬元，創當時大廈呎價新高水平，最新成交價較2017年購入價貶值約1.85億元或58%。值得留28Hse.com ・ 3 小時前
《港樓》美聯：樓價觸底回升訊號明確 十大屋苑平均呎價較低位最高升逾9%
差餉物業估價署公布10月份私人住宅售價指數，今年首十個月樓價則上升約1.76%，按月上升0.41%，是為自2021年後首次出現連升五個月的情況。美聯物業分析師岑頌謙指出，樓價觸底回升訊息明確，「美聯樓價指數」最新11月24日報131.92點，本年迄今樓價已錄2.96%的升幅，比起年內低位上升4.47%。隨著12月聯儲局進一步減息的預期升溫，加上年內港股市顯著上升、本港經濟持續改善，而且庫存量減少，以及租金破頂後有力續升等，不但增強部分用家轉租為買的意欲，亦吸引長線投資者積極入市，受惠多個利好因素驅動，全年樓價有機會達至預期的5%升幅，擺脫連續3年下跌走勢，加上租金破頂，今年全年勢出現四年來首次的「價租齊升」。AASTOCKS ・ 2 小時前
天氣｜周四周五早上清涼低至 16 度 日夜溫差大 下周初有一兩陣雨｜Yahoo
天文台預測，受到強烈東北季候風補充影響，未來一兩日廣東沿岸氣溫稍為下降，本港明早（27 日）最低氣溫為 17 度，周五（28 日）早上最低氣溫更只有 16 度，日夜溫差頗大，至於日間普遍晴朗及非常乾燥，相對濕度可低至百分之 30。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
專家：華促美約束盟友 為中日緊張關係降溫
【on.cc東網專訊】中美元首香港時間周一（24日）通電話談及台灣等問題後，美國總統特朗普周二（25日）即與日本首相高市早苗通話，引起關注。特朗普周三（26日）對自己與高市的電話會談給予肯定，稱進行了非常棒的對話。內地專家分析指，中方通過與美方直接溝通，實質上是on.cc 東網 ・ 2 小時前
世盃採網球種子制 避免強隊提早對撼
【Now Sports】國際足協公佈明年世界盃淘汰賽新改革，採用類似網球賽事的種子方式安排抽籤，減少強隊提前碰頭的機會。新制度下，12個小組結束後，國際足協（FIFA）會根據這些小組首名的世界排名，把他們分配到淘汰賽不同的「路徑」，以避免強隊過早相遇，只有在較後階段才會碰面，概念與網球賽事的種子制度相同。所以如果一切順利，根據新制度，頭號種子西班牙和二號種子阿根廷，若在分組賽皆能以首名出線，會被分入不同淘汰賽區域，一路殺上去，便會在決賽才對壘；同一道理，三號種子法國和四號種子英格蘭也會這樣配對，要到準決賽才有機會碰上西班牙或阿根廷，因此法英如在各自小組首名晉級，兩國不會在決賽前相遇。明年世界盃擴軍至48隊，分成12個小組，每組4隊，抽籤將於12月5日舉行，目前4個檔次的球隊亦已被分配好，第1檔次除了大部份傳統足球大國，還有美國、加拿大及墨西哥3隊主辦國，而第2檔次則有克羅地亞、日本、韓國及哥倫比亞等球隊引人注目；值得留意，4個小組最多只能有兩支同洲份的國家。now.com 體育 ・ 1 小時前
CNN：俄羅斯誘騙外國人充軍 有受騙者以為是做建築、貨倉工 中國人也有入伍
俄羅斯入侵烏克蘭已有三年零九個月，俄軍兵源似乎源源不絕，原來背後得靠詐騙與賄賂招攬外援充軍。CNN 報道，被烏克蘭擄獲的俄羅斯戰俘當中，不乏「八國聯軍」，國籍包括肯尼亞、尼泊爾及塔吉克等等，人數接近二百，來自 37 個國家，但俄軍的外援人數遠遠不止於此。據報中國人也有份當俄軍外援，他們獲答應免費教育及食住照顧。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
《尋秦記》原班人馬重現大銀幕 先導海報正式登場預告明年一月上映
香港電影業兩大傳說之一《風林山火》製作多時，今年終於上映。另一傳說《尋秦記》電影版宣傳片播出多時，今年終於都有上映消息。早前，古天樂曾表示電影將於明年上映，今日（26日），電影海報正式登場，並預告明年1月上映。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
小巴大王馬亞木家族5.65億中環中心全層 8年前接誠哥火棒 插水33%
核心商業區甲廈成交升溫，連錄指標個案。市場消息指，「小巴大王」家族馬亞木系統以5.65億元沽出中環中心高層全層予內地企業承接；另投資者袁天凡連同太太李慧敏，以2,730.6萬元購入中環美國銀行中心極高層單位作收租。更多消息：翻新完再重回舊主懷抱！英皇蝕賣灣仔中國華融大廈予華僑銀行 持貨12年賬蝕逾4億銀主盤大劈4.05億 恒生銀行3.21億沽環球大廈頂層相連戶 貶值56%創十五年新低資料顯示，是次為中環中心52樓全層，面積約25,695平方呎，成交價5.65億元，折合呎價約22,000元，交吉易手。該層屬高層樓面，景觀開揚。原業主持有人馬僑生表示，近期甲廈市況見改善，不少企業有意置業自用；現時售出1層後，仍持有中環中心8層全層待售。翻查資料，2017年財團以402億元購入中環中心多層，當時呎價約33,000元；以今次成交計，較購入價低約33%。近月中環中心已零星錄得承接，包括世茂（00813）創辦人許榮茂，早前以2.18億元沽出55樓3至8室，面積約10,859平方呎，呎價約20,000元。另一宗投資買賣，中環美國銀行中心35樓03室，面積約1,517平方呎，本月初以2,730.6萬元28Hse.com ・ 5 小時前
Black Friday黑五優惠2025｜AirPods 4 降噪版、MacBook Air 歷史低價！全線 Apple 產品折扣合集（Mac、iPad、Pencil 和更多）
今秋的 Amazon Prime Day 定於 10 月 8 日開跑，各類 Apple 產品的好價已經陸續開始在 Amazon 上出現囉！想要入手 Mac、Apple Watch、AirPods、iPad、AirTag 等產品的話，可以關注我們蒐集到的折扣資訊喔。Yahoo Tech HK ・ 3 小時前
明愛之友慈善跑2026 明年2.1科學園開跑｜Yahoo活動街
創立於1996年的慈善機構明愛之友，由一眾支持香港明愛的熱心志願人士組成，透過舉辦籌款活動，推廣香港明愛「以愛服務，締造希望」的理念。為籌募善款支持香港明愛的社會服務，並提升公眾對其使命、價值觀及社福工作的認識，由明愛之友主辦、張振興伉儷書院田徑會協辦的「Run with Love——明愛之友慈善跑2026」將於2026年2月1日取址香港科學園舉行，歡迎全港市民共襄盛舉，既可享受運動樂趣，亦可為支持香港社會服務出一分力！Yahoo 活動街 ・ 2 小時前
宏緻苑「樓王」準業主：似中六合彩 彩虹邨重建戶成功揀樓感興奮
【on.cc東網專訊】「綠置居2024」今日(26日)揀樓，一眾揀樓人士早早便到現場排隊，氣氛熾熱。有成功揀得九龍灣宏緻苑「樓王」人士覺得似「中六合彩」，形容十分開心，認為屋苑地理位置優越，加上單位有「樓王」稱號故決定入手；有彩虹邨重建戶亦成功揀得大單位，對成為on.cc 東網 ・ 3 小時前