美國密西根州大雪釀災 百車連環車禍多人受傷

（法新社華盛頓19日電） 美國密西根州一條積雪道路今天發生涉及百輛車的連環車禍，執法官員表示，他們正在努力搶通道路。

密西根州警察指出，196號州際公路（I-196）上有多輛大型聯結車與汽車相撞，導致許多車輛衝出路面，引發多起「滑出事故」，造成多人受傷，但「據信無人死亡」。

這起發生在今天上午的事故，涉及30到40輛半掛式卡車連環相撞，堵塞這條平時車流繁忙的州際公路；事故發生數小時後，196號州際公路仍然封閉。

隨著冬季風暴持續在這個地區帶來降雪，氣溫預計將下滑至攝氏零下22度，其中包括風寒效應，官員今天敦促駕駛人在「險峻」的天候下減速慢行。

美國國家氣象局（National Weather Service）表示，預計夜間將出現「降雪與飛雪」，積雪量可高達4英吋，使得本輪暴風雪在密西根州西南部與中西部部分地區的累積積雪量將高達14吋。

國家氣象局在聲明中說：「建議在該地區避免出行。」