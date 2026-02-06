美國實驗室研發可穿戴貼片 保障癌症患者及軍人免受輻射傷害

美國的一個實驗室最近研發了一種革命性的貼片，旨在保護癌症患者和美國軍人免受有害輻射的侵害。這款一次性傳感器由桑迪亞國家實驗室的小團隊研發，設計可貼在皮膚或衣物上，並可大規模生產。桑迪亞的研究人員帕特里克·多提（Patrick Doty）和以薩克·阿維納（Isaac Aviña）指出，這款可穿戴的劑量計將改變輻射治療的方式，因為它能提供輻射輸送的即時反饋，從而提高治療的準確性。

這款貼片結合了先進的光感應聚合物和微電子網格，團隊在桑迪亞位於加州的基地使用一台最先進的激光雕刻機創建了數千個一次性貼片。阿維納表示，當前醫療領域中，我們對癌細胞發射的輻射束存在很大的誤差，這意味著有時我們會遺留大量的癌細胞，而有時則會打擊到健康組織。為了解決這個問題，我們需要更好的準確性。團隊指出，這一需求對於兒童而言尤為迫切。2022年國立衛生研究院的研究發現，確保輻射僅作用於需要的部位非常困難，而兒童尤其容易受到輻射的晚期不良影響。

這款新型的劑量計不僅能測量輻射劑量，還能在輻射偏離目標時警告臨床醫生。貼片中包含一種聚合物，能夠實時與輻射相互作用，使其能夠跟踪輻射在患者體內的定位和劑量。如果患者移動，系統能夠立即反應，關閉輻射束以防止對健康組織造成傷害。多提表示，他們能夠精確知道輻射束的電流和能量，因此可以確定其在 XY 空間中的走向及在水箱中的停止位置。但他們無法確定患者的具體位置，因為患者可能會呼吸或移動。

研究團隊計劃探討這些貼片如何增強情境意識，並在危險環境中監控軍事人員的輻射暴露。這項工作將有助於提升軍事準備和當今戰鬥人員的長期健康成果。隨著團隊不斷完善其技術，他們受到個人與癌症抗爭的經歷以及改善患者護理的動力所驅動。多提表示，大家都應該想辦法改善這一情況。

這款新型劑量計貼片是一種靈活、可穿戴和一次性的方式，旨在保護癌症患者、醫療提供者、急救人員和軍人免受有毒輻射的侵害。該技術已經授權給維吉尼亞州的公司 WearableDose Inc.，該公司在2025年11月的 MedTech 世界大獎中獲得了全球最佳創新獎。

