美國審查 SOLO 核反應堆設計及安全提交事項

能源公司 Terra Innovatum 與 ATB Riva Calzoni 建立了合作夥伴關係，目的是製造 SOLO 微型模塊化核反應爐。這一合作旨在大規模交付 SOLO 微型模塊化核反應爐，而 ATB Riva Calzoni 是全球核組件的供應商及製造商。SOLO 核反應爐預期將形成一個可擴展的模塊化能源平台，涵蓋從 MWe 到 GWe 級別的電力需求。每個 SOLO 微型模塊化反應爐單元設計能提供約一兆瓦的電力，這種設計理念不僅考慮了當前的能源需求，也為未來的可持續發展鋪平了道路。

在 2025 年 8 月，該公司宣佈在 SOLO 微型模塊化核反應爐的許可過程中取得了重大進展，目前該過程正由美國核能監管委員會（NRC）審查。Terra Innovatum 於 2025 年 1 月向 NRC 提交了其監管參與計劃，並自那時起持續推進與該機構的監管討論。其中，公司提交了 SOLO 的主要設計標準（PDC）主題報告，該報告定義了構成反應爐許可審查基礎的基本安全和設計要求。根據公司的一份新聞稿，NRC 表示其計劃在 2025 年底前完成審查過程，並於 2026 年 4 月發佈 PDC 報告的安全評估。

廣告 廣告

最近與 ATB 的多階段合作協議將支持 SOLO 的發展，推進組件的準備工作並加速生產擴展，以提供市場準備就緒的清潔能源解決方案，這將為 Terra Innovatum 的商業發佈做好準備。Terra Innovatum 的首席執行官 Alessandro Petruzzi 表示，「與 ATB 簽署這份諒解備忘錄是一個重要的轉折點，因為我們越來越接近實現 SOLO 微型模塊化核反應爐的首次商業部署。我們對質量和創新的共同承諾將使我們能夠快速而大規模地提供所需的可靠、經濟的清潔能源。」

Terra Innovatum 與 ATB 將密切合作，進行聯合可行性研究，推進組件設計、安全評估、工程驗證以及監管和項目風險評估。SOLO 微型模塊化核反應爐的設計特色包括固體異質復合中子減速劑，旨在同時兼容傳統的鋯合金包覆低濃縮鈾（LEU）燃料，或在可用時使用 LEU+ 和高濃縮低濃鈾（HALEU）燃料。該核反應爐可使用不同的燃料，利用 LEU+ 和 HALEU 來實現更大的功率（10MW 或 20MW），並具有相同的運行時長或更長的運行壽命（超過 30 年或 60 年），與 SOLO X-1 的功率相同。

在熱量去除方面，該反應爐將依賴氦氣，這樣便無需使用水作為反應爐冷卻系統的一部分。此外，公司相信該反應爐將實現自主運行，並且將高度模塊化及工廠化大規模生產，以便迅速在全球範圍內部署。安全性方面，公司聲稱該反應爐不需要排除區域，應急區域計劃被限制在由 2.5 米厚的混凝土生物屏障圍繞的運行邊界內。該公司在其網站上表示，「SOLO 的核心本質上是安全的，無法熔化或爆炸。它被設計為在其運行壽命內持續提供穩定的電力，運行時使用最簡化的儀器和控制系統，並能完全自主運行。」該微型模塊化核反應爐旨在為關鍵基礎設施項目和傳統電力來源有限或不可靠的偏遠地區提供可靠、無碳的能源和熱量。

推薦閱讀