美國將公布非農就業數據 亞股漲多跌少
（法新社香港5日電） 美國預計今晚公布就業數據，市場關注該數據是否將會牽動聯邦準備理事會（Fed）的利率決策動向，亞洲股市今天多收高。
中國股市近日遭大舉拋售後，今天消息傳出北京監管機構將出手干預，陸股跌勢暫緩。至於華爾街股市，投資人關注今晚即將出爐的美國非農就業數據，設法藉此判斷聯準會的降息機率。
英國投資服務網站「互動投資人」（Interactive Investor）投資部門主管史考勒（Victoria Scholar）表示：「市場將聚焦今天的非農就業報告，若數據不理想，市場反而可能視為利多，因有助提高聯準會降息預期。」
美國勞工部昨天表示，截至8月30日的上週首次申請失業給付人數高於預期；根據美國整合運算及企業外包供應商ADP公司，美國民間企業8月新增就業人數成長放緩。
瑞訊銀行（Swissquote bank）分析師歐茲卡迪斯卡亞（Ipek Ozkardeskaya）認為，「投資人正在尋求最後確認，證明疲弱趨勢已經成形，足以使聯準會降息1次、甚至2次」。
亞股方面，中國股市8月一度因半導體類股大漲而強彈，但這個漲勢在本週戛然而止。中國人工智慧（AI）晶片業者寒武紀昨天收盤崩跌14%，反映市場擔心當局可能加強監管措施。
東京、香港、上海、台北、首爾、雪梨、威靈頓及馬尼拉股市今天均收紅；馬來西亞和雅加達股市收黑。
日本長天期公債殖利率在今天回落。黃金依舊是投資人避險首選，過去被視為安全資產的長天期債券正逐漸失寵。
