美國將取代珍珠港二戰碼頭以容納新型核潛艇

美國海軍在珍珠港的新乾船塭正在逐步成型，這是耗資 34 億美元的項目中的核心部分，旨在擴大該造船廠維護核潛艇的能力，特別是在面對日益強大的中國海軍的背景下。近期，珍珠港海軍造船廠釋出了有關於乾船塭 5 的照片，展示了起重機、鋼框架以及混凝土施工的進展。這座結構已經完成三分之一，設計用來容納維吉尼亞級攻擊潛艇以及更大型的艦艇，這些艦艇是現有較小的、已經使用數十年的設施所無法完全適應的，預計將於 2027 年完成。
造船廠的官員表示，這項工程不僅僅是基礎設施的升級。他們在社交媒體上指出，「乾船塭 5 不僅僅是鋼鐵和混凝土，而是對海軍戰備未來的承諾。」這座乾船塭長 657 英尺，足以停放海軍最新的快速攻擊潛艇，並設計可使用長達 150 年。乾船塭基本上是一個三側的水池，用於維護船隻的船體。當一艘船浮入其中並封閉入口後，水會被抽出，使船隻支撐在基座上進行維修。當維修完成後，再將水灌入以便船隻可以出航。
乾船塭 5 的建設位於更小的乾船塭 3 旁邊，後者是一個 497 英尺的結構，建於第二次世界大戰期間。海軍表示，乾船塭 3 的尺寸和地面強度不足以支持維吉尼亞級潛艇，隨著老舊的洛杉磯級攻擊潛艇退役，它將變得功能過時。與此相比，新乾船塭將能夠滿足未來幾十年的維護需求。珍珠港海軍造船廠是珍珠港-希卡姆聯合基地的一部分，也是海軍運營的四個公共造船廠之一。這些造船廠大多建於 19 世紀或 20 世紀初，負責使海軍的核動力戰艦具備作戰能力。
根據海軍的造船廠基礎設施優化計劃（SIOP），該服務正在現代化乾船塭，替換過時的設備，並重新配置造船廠，以提高潛艇和航母的通過能力。隨著中國擁有全球最大艦隊的潛艇，並迅速擴大其造船產業，美國海軍的擴建需求變得越來越迫切。美國官員指出，至少有 35 家中國造船廠與北京的軍事或國家安全項目相關聯。相比之下，美國海軍在珍珠港、波士頓、諾福克和普吉特海灣的四個公共造船廠處理大多數美國核動力艦隊的維護。
珍珠港位於從阿拉斯加到新西蘭的中央太平洋島鏈上，是美國潛艇行動的關鍵樞紐。維吉尼亞級和洛杉磯級攻擊潛艇均在此駐紮。下一代維吉尼亞級潛艇長 377 英尺，排水量為 7,800 噸；而洛杉磯級潛艇則首次於 1976 年部署，長 360 英尺，排水量為 6,900 噸。當乾船塭 5 開放時，海軍規劃者表示，它將加強美國在與中國的競爭日益激烈的時期，維持前方部署的潛艇部隊的能力。這項關鍵投資將確保美國艦艇在未來幾代中保持戰鬥能力。
