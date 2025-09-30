美國將對進口木材課徵關稅 10月14日生效

（法新社華盛頓29日電） 美國總統川普（Donald Trump）今天宣布，將對進口木材徵收一系列關稅，這些關稅將於10月14日生效。

根據白宮發布的公告，美國將對「進口軟木木材課徵10%的全球關稅」，同時將「對進口軟墊家具加徵25%的全球關稅，並於明年1月1日調升至30%」。

在最新一輪關稅中，家居裝修材料受衝擊最嚴重，白宮表示，其中「廚櫃與浴室盥洗盆將被課徵25%的全球關稅，並將於明年1月1日調漲至50%」。

部分經濟體將享有較優惠的關稅稅率，英國、歐洲聯盟（EU）與日本將「享有更有利的待遇，反映與美國達成貿易協議的條款」。

這些關稅措施已在全球與美國面臨法律挑戰與反彈，反對者包括小型企業主與國會議員。

美國最高法院預計將於11月5日針對川普全球關稅的合法性進行口頭辯論。

川普政府在與公告一同發布的資料概覽（fact sheet）中指出，對木材徵稅目的在因應國家安全威脅，部分原因是「木材在民用建築與軍事基礎建設中扮演重要角色」。

資料概覽指出：「外國供應鏈與主要出口國日益滿足美國需求，這導致美國在遇到供應中斷時變得脆弱。」

資料還提到，與美國進行談判的貿易夥伴「可能有機會找到替代方案，因應即將實施的加稅措施」。