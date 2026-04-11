美國將 Dark Eagle 超音速導彈納入戰略指揮體系
美國已將其長程高超音速武器（LRHW），即「黑暗之鷹」（Dark Eagle），納入美國戰略司令部（U.S. Strategic Command）的管理之下。這一改變將該系統的地位提升至戰略武器，直接與國家指揮結構相連結。這一措施使高超音速導彈納入通常僅限於具核能力系統的決策鏈中。儘管攜帶的是常規彈頭，「黑暗之鷹」現在將在集中化的高層監管下運作。根據2026年4月7日提交給國會的新報告，指揮結構的變更得到了確認。這一更新建立了從國家領導層到美國戰略司令部，再到作戰單位的直接鏈接。
早期的指導原則將LRHW視為一種長程火力系統，供戰區指揮官使用。經過修訂的框架則取消了這一權限。國家領導層現在必須批准每一次打擊行動。這一重組使「黑暗之鷹」與洲際彈道導彈和潛射彈道導彈等系統保持一致。作戰單位將執行發射任務，但無法授權發射。美國陸軍多域任務部隊將在現場操作發射系統。然而，打擊的批准流程則嚴格通過國家指揮機構和美國戰略司令部進行。這種執行與授權的分離，將武器牢牢納入戰略威懾規劃之中，並確保每一次使用都符合國家層面的目標。
根據國防分析師及文件專家Jérôme Brahy的說法，這一重組反映出將高超音速系統納入戰略指揮框架的趨勢。「黑暗之鷹」結合了雙級固體燃料助推器和一個共用的高超音速滑行體。該滑行體與美國海軍的項目共享。該系統的速度超過Mach 5，能夠覆蓋2,700至3,500公里（約1,700至2,200英里）的距離。發射後，助推器加速滑行體，然後分離。滑行階段允許在大氣層內進行機動，這一軌跡使得檢測和攔截比彈道路徑更加複雜。最高距離的打擊時間在15至20分鐘之間。該導彈攜帶的常規彈頭重量小於14公斤，以高超音速撞擊所產生的能量約相當於700公斤TNT的爆炸效果，對小範圍產生深度穿透及極大壓力。
開發過程中面臨多次挫折。2021年和2022年的測試因助推器和系統問題而失敗，2023年多次發射也被取消。該計劃在2024年6月28日取得全面成功，隨後在2024年12月進行了第二次成功測試。2026年3月美軍陸海軍的聯合測試驗證了該共用架構。
「黑暗之鷹」現在專注於高價值和時間敏感的目標，可能的目標包括空防系統、指揮節點、導彈發射器及雷達站。每個發射單元可配備八枚導彈。由於生產仍然有限，預計每月只能生產一至兩枚導彈。這一限制迫使指揮官對系統的使用進行嚴格優先排序，以保留其用於需要快速反應的戰略任務。這一變動同時引入了一種非核選項，用於長程打擊，彌合了較慢的常規武器和核系統之間的差距。通過將「黑暗之鷹」置於戰略司令部之下，美國增強了在不升級至核使用的情況下進行快速全球打擊的能力。該系統現在作為一種受控的、高影響力的國家政策工具，旨在在關鍵情境中進行選擇性部署。
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