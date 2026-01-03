美國對委內瑞拉展開大規模空襲，卡拉卡斯爆炸聲不斷

根據報導，美國於黎明前對加拉加斯及周邊地區展開攻擊，總統唐納德·特朗普宣布，委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅及其妻子西莉亞·弗洛雷斯已被捕並被帶出國。委內瑞拉政府強烈譴責此次行動，指責美國襲擊了平民和軍事目標。在官方聲明中，當局呼籲市民抵抗攻擊，並警告華盛頓的行為可能會使整個地區不穩定。政府形容這次行動為「極其嚴重的軍事侵略行為」，並敦促全國團結起來對抗所謂的帝國主義干涉。

在周六的清晨，加拉加斯及其周邊地區響起了爆炸聲和低飛飛機的聲音。委內瑞拉政府確認，攻擊還針對了米蘭達、拉圭拉和阿拉瓜等州。特朗普在報導中表示，美國已經在對委內瑞拉的軍事行動中捕捉到馬杜羅及其妻子。當局指責華盛頓試圖控制該國的自然資源，包括石油和礦產。政府在聲明中呼籲國際社會譴責這一明顯違反國際法的行為，並警告這次襲擊威脅到數百萬人的生命，可能對地區穩定產生深遠影響。

委內瑞拉檢察總長塔雷克·威廉·薩布表示，美國的攻擊已造成平民傷亡和普遍恐慌。在電視發言中，薩布譴責該行動，稱無辜的受害者已遭致命傷害，另有其他人在這次被描述為犯罪恐怖襲擊的事件中遇難。他呼籲市民「冷靜和警惕」上街抵抗襲擊，並重申政府官員之前提出的要求，要求提供馬杜羅及其妻子仍然在世的證據。

根據官員的消息，美國陸軍的特種作戰部隊三角洲部隊執行了這次捕捉馬杜羅的任務。一位共和黨參議員表示，國務卿馬可·魯比奧表示，馬杜羅將面臨在美國的刑事指控，並暗示不會再有進一步的行動在委內瑞拉進行。特朗普政府長期以來指控馬杜羅涉及毒品走私及與被列為恐怖組織的幫派有聯繫，這些指控遭到委內瑞拉領導人的否認。此次行動發生在美國在該地區軍事集結數月後，包括部署了美國海軍的「喬治·H·W·布希號」航母及其他戰艦。

同時，哥倫比亞總統古斯塔沃·佩特羅呼籲緊急召開聯合國安全理事會會議，以應對鄰國的近期事態發展。在歐洲，西班牙首相佩德羅·桑切斯呼籲各方降級緊張局勢，負責任地行動，強調必須尊重國際法和聯合國憲章。

