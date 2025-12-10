美國小型飛機緊急降落高速公路 造成汽車碰撞事故

在美國，一架小型飛機在進行緊急降落時與一輛汽車發生碰撞，事件發生在12月8日，地點位於奧蘭多附近的I-95高速公路。這架飛機上有兩名乘客，包括一名飛行員，事件導致一名駕駛豐田凱美瑞的司機受傷。監控視頻顯示了飛機撞擊該車輛的驚人瞬間。根據佛羅里達公路巡邏隊（FHP）的報導，這架固定翼多引擎的Beechcraft 55飛機在高速公路上試圖進行緊急降落時，與一輛2023年款的豐田凱美瑞發生碰撞。

飛機上乘坐的兩人分別為27歲的奧蘭多男子飛行員和同樣27歲的Temple Terrace男子乘客。當飛機撞上豐田凱美瑞時，駕駛車輛的是一名57歲的女性。該女性因輕傷被送往Viera醫院。網絡上對於這一事件的反應相當驚訝，許多人對於飛機在高速公路上降落的情景表示震驚。社交媒體上有評論指出，飛行員的操作似乎存在失誤，因為在降落前未提及是緊急情況。

飛機的擁有者為位於梅里特島的Tailwinds Flying，這架飛機在發出引擎故障的報告後，於下午5:45在南行車道緊急降落。據報導，Beechcraft 55飛機在著陸時輕微碰撞了凱美瑞，最終停在一個混凝土障礙物上。事發後，I-95的南行和北行車道暫時關閉，但現在已經重新開放。美國聯邦航空局（FAA）和佛羅里達公路巡邏隊目前正對這起事故進行調查。

Beechcraft Baron 55是一款輕型雙引擎活塞飛機，由Beech Aircraft Corporation（後來的Beechcraft）推出，因其可靠性、性能和操控性而受到廣泛尊重。這款飛機的設計是Beechcraft Travel Air的繼任者，採用了現代化的設計特徵，使其在私人擁有者、商業運營商和飛行學校中迅速受到歡迎。早期型號如原始55型和A55型搭載260馬力的雙Continental IO-470引擎，提供了穩定的爬升率和巡航速度，同時保持相對較低的運營成本。後續的C55、D55和E55型號則升級為更強勁的285馬力Continental IO-520引擎，進一步改善了爬升性能和載重能力。

