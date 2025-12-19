美國布朗大學槍擊案疑犯自殺身亡 另涉殺害麻省理工教授 警指兩人為舊同學｜Yahoo

布朗大學在槍擊案發生後下半旗致哀 (AP Photo/ Mark Stockwell)

【Yahoo新聞報道】美國羅德島長春藤名校布朗大學（Brown University）上周六（13日）發生槍擊案，造成至少兩名學生死亡、9人受傷。當地警方周四（18 日）表示，持續追緝多日後，在新罕布什爾州城市 Salem 一個倉庫發現48歲的葡萄牙籍疑犯Claudio Valente 已死亡，相信疑犯是自殺。疑犯 2000 年時曾在布朗大學就讀三個學期研究生課程，麻薩諸塞州檢察官表示，Valente同時涉嫌 12 月 15 日時在當地殺害一名麻省理工學院教授，正調查兩宗案件的關聯。

疑犯 2000 年曾為布朗大學學生

布朗大學 12 月 13 日發生槍擊案，疑犯進入校內一個課室後隨即開槍，合共發射超過 44 發子彈，造成 2 名學生死亡，年齡分別為 18 歲及 19 歲；及造成 9 人受傷，其中 6 名傷者情況穩定。

布朗大學校長 Christina H. Paxson 表示，Valente曾以研究生身份在校修讀物理學課程，惟僅就讀 3 個學期，當年大多在今次槍擊案的工程及物理大樓上課。他 2000 年秋季至 2001 年春季在校，其後休學，並無取得學位，並於 2003 年 7 月 31 日正式退學，案發時與校方無任何聯繫。

警方：未掌握疑犯動機 與被殺教授為舊同學

警方在 12 月 18 日晚於新罕布什爾州城市 Salem 一處儲物倉位置發現疑犯 Valente，當時他已死亡，現場同時發現一個背包、2 支槍。聯邦調查局（FBI）表示會把槍械送檢作彈道及 DNA 鑑證。

檢察部門同時指，疑犯 Valente亦涉及於 12 月 15 日，在 Brookline 鎮一名麻省理工學院教授 Nuno Loureiro 住所內把對方殺害。據檢方資料，Valente曾於葡萄牙 1995 年至 2000 年間與死者 Loureiro修讀同一門學術課程。

羅德島警方表示，目前仍未掌握Valente 犯案動機，疑犯為何鎖定布朗大學「仍是個謎」，亦會調查布朗大學槍擊案與麻省理工學院教授槍殺案之間的聯繫。

國土安全部：即時要求暫停 DV1 移民計劃

美國國土安全部部長 Kristi Noem 在社交平台發文指，Valente於 2017 年透過多元化移民簽證抽籤計劃（DV1）入境，並獲批綠卡。據美國國務院網站資料，多元化移民簽證計劃每年最多批出 5.5 萬個名額，予來自對美移民比例較低國家的申請者。

Kristi Noem表示，已按總統特朗普（Donald Trump）指示，即時要求移民部門暫停 DV1 計劃。

來源：CNN