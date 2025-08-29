美國微型浮動太陽能項目採用追蹤系統提高發電量

科羅拉多州正準備創造歷史，推出一種全新的可再生能源系統。Noria Energy，這家專注於浮動太陽能技術的開發商，已經開始在科羅拉多州的金色市建設Aurea Solar，這是一個50千瓦的浮動太陽能試點項目。該項目位於Fairmount水庫，該水庫由Consolidated Mutual Water Company（CMWC）擁有和運營。這個太陽能陣列將為當地的水務運營提供清潔能源，同時也展示了全國各地的水庫如何能夠雙重作為可再生電廠。這是美國首個將浮動太陽能與高效能太陽能追蹤技術相結合的項目。

浮動太陽能是一個不斷增長的領域，提供了一種經濟有效的方法來生成可再生能源，而不需要占用寶貴的土地。將太陽能板安置在水面上，水務公司可以獲得兩個優勢：不僅可以生產電力，還可以同時減少水的蒸發。Noria的Aurea Solar項目將在Fairmount水庫展示這些優勢。這個浮動陣列將為水泵提供動力，幫助調節CMWC客戶的水供應。該項目計劃於2025年9月開始運營，將支持這家水務公司為超過10萬人提供安全和可靠的水源的使命。

CMWC的水資源主管Jarod Roberts表示：「這個項目是一個令人興奮的機會，不僅能夠生產和節約能源，還能通過減少水的蒸發來改善我們的水供應。」Noria並不是單打獨鬥，非營利組織GRID Alternatives專注於擴大可再生能源的獲取和勞動力培訓，也參與了這一努力。Hazelett Marine則提供了專門為浮動太陽能系統設計的錨定解決方案。

儘管Aurea Solar項目只有50千瓦，與美國各地擴展的兆瓦級太陽能農場相比，看似微不足道，但由於其創新技術而引起了廣泛的關注。Noria的AquaPhi系統是這個項目的關鍵，這是一種專有的浮動太陽能追蹤器。傳統的浮動太陽能板是靜態的，但AquaPhi能夠使太陽能島旋轉並追蹤太陽。這種追蹤能力能夠使能量產出比固定系統提高10%至20%。Noria表示：「AquaPhi允許浮動太陽能系統在天空中追蹤太陽，通過旋轉太陽能島，增加系統的能量產出10%至20%。」與其他追蹤器不同，AquaPhi不需要全新的陣列，既可以在新項目中建設，也可以作為改裝安裝到現有的浮動太陽能設施中。

浮動太陽能的興趣在美國正在穩步增長。水庫、水務公司，甚至國防部已經開始探索這種方法的潛力。Aurea Solar試點項目預期將加速這一趨勢，證明太陽能追蹤技術可以在水上成功實施。其他州也開始探討類似的可能性。在德克薩斯州，Third Pillar Solar最近宣布了一項研究，評估在由Diamond Infrastructure Solutions管理的水庫系統上安裝500兆瓦的浮動太陽能板。與科羅拉多的項目類似，此項努力將強調清潔能源生產和水資源保護。

Noria選擇在科羅拉多測試AquaPhi，使其成為這一趨勢的中心。如果成功，該項目將為全國範圍內的浮動太陽能追蹤器擴展提供一個模式。全國範圍內的大型水庫可能成為雙重用途的資產，既能提供可再生電力，又能保護水源。這一創新不僅能帶來清潔的電力，還能在應對氣候變化和水資源短缺的挑戰中發揮重要作用。

