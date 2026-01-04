美國心臟協會研究：長期服褪黑激素助眠心衰竭風險增九成、心臟因素死亡率倍增︱Yahoo

【Yahoo健康】近年來，褪黑激素（Melatonin）成了「失眠族」的最愛。不少人認為它是人體自然分泌的荷爾蒙，並非藥物，屬於溫和又安全的保健品，即使長期服用亦不以為意。然而，美國心臟協會（American Heart Association, AHA）近期發表的一項大型研究分析，卻對「長期使用褪黑激素是否真的無害」提出疑問。

研究發現：長期使用者心臟風險較高

這項研究在 2025 年美國心臟協會的學術年會中公布，研究人員分析了全球超過 13 萬名成年人的健康紀錄，當中平均年齡約 56 歲，其中約 6 成為女性。研究將「長期使用褪黑激素」定義為至少連續使用 12 個月，並與未使用褪黑激素、但同樣有失眠問題的族群進行比較。

結果顯示，在長達 5 年的追蹤期間，長期使用褪黑激素者，被診斷有心衰竭的比例明顯較高，風險約增加九成。此外，與心臟相關的住院率也較高，而全因死亡率幾乎是未使用者的兩倍。即使研究人員以不同方式重新確認用藥時間，結果仍呈現相似趨勢。

褪黑激素在許多國家屬於非處方保健品。

非因果關係僅顯示關聯性

值得注意的是，研究團隊特別強調，這是一項「觀察性研究」，只能顯示關聯性，並不能直接證明褪黑激素是導致心衰竭或死亡風險上升的原因。換句話說，長期服用褪黑激素的人，可能本身就有較嚴重的失眠、慢性疾病或其他健康風險，這些因素也可能影響研究結果。

此外，由於褪黑激素在許多國家屬於非處方保健品，研究資料無法完全掌握實際服用劑量、服用頻率與是否自行加量，這些都是研究上的限制。協會亦表明，這項研究未完成「同行審批」（peer review）。

心臟協會：解決失眠應尋找根本原因

美國心臟協會也提醒，失眠不應只依賴補充劑來解決。若長期睡眠品質不佳，應找出背後原因，例如壓力、焦慮、作息不規律、咖啡因攝取過多，甚至潛在的睡眠呼吸中止症或心血管疾病。

專家建議，若需要使用褪黑激素，應以「短期、低劑量」為原則，並避免自行長期服用。對於已經連續使用數月甚至數年的人，最好與醫生討論是否有必要持續服用，或改採睡眠衛生調整、認知行為治療（CBT-I）等更具長期效益的方法。