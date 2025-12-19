美國戰爭部長談招募青年軍：不容易，我們太多年輕人太肥太蠢

赫格塞思昨日（18 日）在五角大樓批評現今美國年輕人太肥。圖為他周三（17 日）在五角大樓一個聖誕節聚會上發表演說。 (Photo by Alex Wong/Getty Images)

美國戰爭部長赫格塞思在五角大樓一個聚會上批評，現今的美國年輕人「太肥、太蠢」，令僱主招聘人才有困難。儘管如此，他聲稱美軍最近招聘數字上升，認為代表着年輕美國人有意加入一個戰爭實體，而非那些「覺醒機構」（woke institution）。

「我們沒有正當教育他們」

赫格塞思昨日（18 日）在五角大樓與一眾頂級招募人員會面，他在會面期間說：「我知道在基本要素上，招募並不容易，我們太多年輕人太肥、太蠢 - 不是蠢，我說錯了。我們沒有正當教育他們，或者他們有刑事案底，或專注力不足及過度活躍症（ADHD），諸如此類，很多原因導致他們不合資格。」

廣告 廣告

不過他續說，特朗普政府的政策，包括在軍隊引入「戰士花紅」，帶動了招聘數字上升，證明年輕美國人有意加入一個戰爭實體，而非一個「覺醒機構」，意指反種族歧視的機構。赫格塞思任內曾向衞生部長小甘迺迪挑戰比試掌上壓，又在一次軍隊將領的會面中強調體質的重要，要求肥胖的將領離隊。

其實早在特朗普上任前，美軍的招聘數字已止跌回升，原因包括疫症造成失業、軍隊進入校園招募，以及「陸軍未來士兵預備課程」協助邊緣應徵者增強體能應付入伍測試。至今，美軍人數已膨脹至近十五年新高。