美國戰鬥機隊將整合先進 AI 支援方案提升作戰效能

一間位於馬里蘭州的公司即將為美國戰鬥機艦隊整合先進的人工智能驅動維護解決方案。為此，洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）與MANTECH建立了合作關係，MANTECH提供針對美國國防、情報及聯邦民用機構的任務導向技術解決方案及服務。這項合作旨在提供即時的飛機性能監測、預測性維護、優化的後勤支持以及提高傳統及下一代平台的任務可用性，同時遵循最高的安全標準。

洛克希德·馬丁與MANTECH的合作將組建一支強大的統一團隊，能夠建立韌性的維護生態系統，這些系統可以推廣至美國及其全球盟友。洛克希德·馬丁維護業務發展副總裁Nicholas Smythe表示，這項合作提供了實現美國戰鬥機艦隊最大化準備狀態及操作壽命所需的即時性能。MANTECH防務部門總裁David Hathaway指出，這一合作利用了洛克希德·馬丁的人工智能工廠和MANTECH在防務分析、企業現代化及安全任務整合方面的豐富經驗，以加速部隊的可靠性、準備度及操作效率。

隨著戰場複雜性的持續演變，人工智能已成為任務必需的技術。人工智能使得我們能夠在任務中靈活調整角色，根據不斷變化的戰場動態進行調整，甚至改變軟件定義的能力。洛克希德·馬丁聲稱，人工智能並不是魔法，無法解決所有問題，未來在將人工智能能力轉移給最終用戶的過程中還面臨許多挑戰。然而，當問題超出人類的理解範疇，無論是數據量、複雜性還是緊迫性，人工智能可以幫助揭示解決方案的機會。

MANTECH專門設計和工程針對國防、航空航天、情報等關鍵任務的安全系統，將尖端技術與實用解決方案相結合。無論是開發安全網站、分析網絡入侵、恢復重要數據還是計劃災難恢復策略，該公司都將創新與細緻入微的關注相結合。MANTECH和洛克希德·馬丁攜手合作，利用人工智能驅動的維護解決方案提升美國戰鬥機艦隊的效能。

MANTECH的數字轉型方法提供了客戶業務流程的整體視圖，以識別通過過程現代化實現的效率，並使用數字技術幫助客戶將數字化帶入任務中。數字轉型實踐支持混合、多雲的任務中心IT解決方案、軟件開發、應用現代化及雲遷移服務，並使用最先進的軟件工廠。根據MANTECH的說法，所有這些服務的基礎是該公司穩固且經過驗證的零信任框架，確保系統和軟件服務的數據保護和完整性達到最高水平。

