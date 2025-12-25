美國投資 3,270 萬美元擴大固體火箭推進器供應鏈

美國國防部近日宣布了兩項總額達 3,270 萬美元的國防生產法投資，旨在擴大美國固體火箭發動機（SRM）產業基礎。這筆資金主要針對由於導彈和推進劑武器需求上升而產生的生產瓶頸。國防部於 2025 年 9 月 30 日批准了這些投資，因近期的政府關閉而延遲了公開宣布。這筆資金屬於國防生產法第三章的權限範疇，獲獎者包括位於華盛頓州 Mukilteo 的 Systima Technologies Inc. 以及位於亞利桑那州圖森的 R.E. Darling Co., Inc. 這兩家公司負責支持 SRM 的關鍵組件。

國防官員將此舉視為加強國內軍火製造及降低供應鏈風險的更大推動的一部分。近年來，推進劑武器的需求大幅上升，然而 SRM 組件的供應商基礎依然狹窄，這種不平衡導致了生產延誤。國防部採購與可持續發展副部長 Michael Duffey 表示，推進劑武器的需求激增，加上供應商基礎狹窄，造成了 SRM 生產的瓶頸。他指出，這些戰略投資可以加強國家安全，透過擴大 SRM 供應鏈的關鍵節點來加快軍火製造。

廣告 廣告

根據國防部的說法，SRM 在各種導彈系統中扮演著核心角色，任何組件供應的中斷都可能對多個武器計劃產生影響。官員們認為，第三章投資是擴大工業能力的最快方式之一，而無需等待新供應商的出現。

在 3,270 萬美元的總額中，500 萬美元將撥給 Systima Technologies Inc. Systima 作為 Karman Space Defense 的一部分，專注於先進的航空航天組件。這筆投資將基於 Systima 最近的資本擴張策略，新增一條專用的 SRM 噴嘴生產線，以支持一項主要的生產計劃。同時，該公司還將開發一個優化的生產單元，用於複雜的噴嘴設計。

剩餘的 2,770 萬美元將撥給 R.E. Darling Co., Inc.，也被稱為 REDAR。這筆資金將擴大和現代化 REDAR 的 SRM 外殼絕緣材料的製造能力。內部絕緣材料能夠保護固體火箭發動機免受極端熱量和侵蝕，國防官員認為這是確保性能和可靠性的重要組件。國防部表示，REDAR 的投資提供了快速增加絕緣材料產能的途徑，同時也旨在提高 SRM 市場的韌性和競爭力。

此次最新的獎勵使近日專注於 SRM 的國防生產法第三章投資總數達到八項，這些項目的總資金現已達到 1.2 億美元。這些項目屬於國防工業基礎聯盟的其他交易協議招標，官員表示，這一框架能夠比傳統合同更快地推進資金流動。這兩項獎勵也構成了更大支出計劃的一部分。在 2025 財政年度，國防生產法採購辦公室共計進行了 21 項投資，總額達 9,397 萬美元，受益者的成本分擔則達到 8,800 萬美元。該辦公室由製造能力擴展和投資優先化主任負責，官員表示，未來的投資將繼續針對國防供應鏈中的脆弱環節。當前，國防部將 SRM 生產視為最迫切需解決的壓力點之一。

推薦閱讀