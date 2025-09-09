美國指中美洲國民助中共破壞法治 中方駁斥：揮舞「簽證大棒」 無法嚇倒真正有識之士︱Yahoo

林劍（資料相片）(Photo by Johannes Neudecker/picture alliance via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】美國國務院 9 月 4 日宣布，對部分被指協助中國在中美洲國家破壞法治活動的中美洲公民實施簽證限制。外交部發言人林劍昨日（8 日）回應，批評美方無端攻擊抹黑、公然施壓干預以及破壞中國與中美洲國家關係，對此表示強烈不滿，並堅決反對。他強調，美方揮舞「簽證大棒」無法嚇倒真正的有識之士，也擋不住中國與中美洲國家關係發展的歷史洪流。

林劍轟美方：指手劃腳 充滿惡意

林劍指，美方對中美洲國家與中國正常交流交往指手劃腳，有關指責充滿惡意、毫無根據，顯示出缺乏對中美洲國家的基本尊重。他批評，美方此舉再次反映在外交往來中恃強凌弱的霸道作風，並暴露一些政客根深蒂固的意識形態偏見和冷戰思維。

林劍強調，中國將繼續與中美洲國家加強交流合作，推動當地經濟社會發展，讓各國人民獲得更多實實在在的利益。

魯比奧：措施針對「有意代中共行事」人士

美國國務卿魯比奧早日表示，這些措施針對「有意代表中國共產黨行事」及破壞當地法治的人士，以及其直系親屬，並稱此舉旨在反制中國對中美洲的腐敗影響。受政策影響，曾經參與此類活動的中美洲國民同樣受到簽證限制，相關人士及直系親屬均沒有資格入境美國。

聲明中未有點名具體人士身分，美方指，行動重申了總統特朗普保護美國在區內的經濟繁榮和國家安全利益承諾，利用一切可用工具來促進區內安全，並繼續追究故意在中美洲與中共合作並破壞西半球穩定的中美洲國民責任。