美國探員突襲喬治亞州現代-LG廠 逮475人多為韓國人

（法新社華盛頓5日電） 美國官員今天表示，執法人員在喬治亞州正在興建的現代汽車-LG電池工廠發動突襲行動逮捕475人，其中大多數是疑似在美非法工作的韓國人。

國土安全調查處（Homeland Security Investigations）亞特蘭大特別探員施蘭克（Steven Schrank）表示，這場行動是總統川普在全國打擊移民行動中，迄今針對單一地點所執行的規模最大突襲搜查。

施蘭克向媒體表示，昨天的突襲行動源自於對喬治亞州埃拉貝爾鎮（Ellabell）的現代汽車（Hyundai Motor）與LG新能源（LG Energy Solution）合資工廠「非法雇用行為與嚴重聯邦犯罪指控所展開的刑事調查」。

他說：「這並不是探員進入廠區、集中人員並將他們押上巴士的移民行動。這是持續數月的刑事調查。」

在白宮被問到這起突襲行動時，川普表示：「我會說他們是非法外來者，移民暨海關執法局（ICE）只是在履行職責。」