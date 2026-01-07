COPY OF 美國接連發生《寵物小精靈》卡牌劫案 收藏家遭持槍行劫 損失逾 230 萬港元︱Yahoo

只有少數品質極佳的卡片能達到收藏等級，因此部份卡片價值高昂。(Photo by Alessandro Bremec/NurPhoto via Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】美國洛杉磯近日接連發生多宗涉及高價《寵物小精靈》卡牌的劫案及爆竊案，其中一名收藏家在洛杉磯一間店舖外遭人持槍行劫，損失一批估值約 30 萬美元（約 234 萬元）的稀有卡牌，警方暫未拘捕任何人。

綜合外媒報道，事發於 1 月 4 日晚上，地點為西洛杉磯 RWT Collective 店舖的地下停車場。一名經常光顧該店的顧客離開時，遭兩名男子持槍威脅，劫走整套珍貴《寵物小精靈》卡收藏。

店舖 RWT Collective 的負責人表示，已將疑犯影像交予警方，稱受害人當時只是準備回家。負責人指，計劃增設更多閉路電視，並與物業管理商討在店內及大廈範圍安排配備武器的保安。

除西洛杉磯外，西米谷（Simi Valley）一間名為 Simi Sportscards 的收藏品店亦於同一周末遭爆竊，賊人盜走多張高價《寵物小精靈》卡。