美國推動核能全方位創新基地計劃

美國能源部（DOE）最近發佈了一份信息請求（RFI），徵求有意承辦核能生命周期創新校園的各州意見。這項計劃旨在通過建立區域中心來現代化國內核燃料循環，整合核能生產和物料管理的整個價值鏈。該部門希望這些校園能成為自願的聯邦-州合作夥伴關係的基礎，以支持區域經濟優先事項和長期能源基礎設施。

所提議的校園將被設想為綜合中心，支持核燃料生命周期中的各項活動，包括燃料製造、濃縮、使用過的核燃料再處理，以及負責任的廢物處置。能源部在新聞稿中表示：「這一行動標誌著潛在建立自願聯邦-州合作夥伴關係的第一步，旨在促進區域經濟增長，增強國家能源安全，並為國家建立一個連貫的核能能源戰略。」

除了燃料管理，這些地點還將承辦先進反應堆和發電設施的部署。能源部預期，可靠的基載電力將使這些校園能夠支持先進製造中心和共用數據中心，以滿足現代計算需求的能源要求。這一綜合模式旨在提供前瞻性的解決方案，將能源生產與高需求的工業和技術部門直接聯繫起來。

在RFI中，能源部邀請各州提供明確的意向聲明及對這些創新校園潛在結構的反饋。鼓勵有興趣的州列出其具體的戰略優先事項，例如勞動力發展、基礎設施投資、經濟多樣化或技術領導。該部門還要求各州描述他們希望主辦的活動範圍，並確定建立和維持這些設施所需的具體資金結構、風險分擔方法及聯邦激勵措施。

該部門強調一個以私營和州資本為重點的財務模型。根據RFI，任何提供的聯邦支持將是有針對性、條件性且限時的，需根據撥款和法定權限的可用性。能源部尋求的提案應包括強有力的財務保證，以保護聯邦納稅人免受無限責任的影響。這一財務框架旨在確保校園在維持高標準的環境保障和抗擴散操作的同時，保持經濟上的可行性。

能源部長Chris Wright表示，這些校園代表著與各州直接合作的機會，以支持國內核能基礎的現代化。這一倡議有望為創新提供結構化環境，並在能源領域創造就業機會。他強調：「釋放下一波美國核能復興將推動創新，促進經濟增長，創造良好的美國工作機會，並提供美國所需的可負擔、可靠和安全的能源，以推動未來。」

通過協調核能的全生命周期——從燃料生產到廢物處置，該部門旨在改善國家能源安全，增強該國在全球核能市場中的地位。

