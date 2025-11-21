美國提和平方案 烏克蘭：不接受逾越「紅線」協議

（法新社基輔21日電） 烏克蘭最高談判代表今天說，基輔不會接受任何逾越其「紅線」的協議。烏克蘭與歐洲盟友正緊急因應美國提出、內容偏向莫斯科利益的結束俄烏戰爭方案。

烏克蘭國家安全與國防事務委員會主席兼談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）在社群媒體上表示：「無論現在或未來，任何決策都不得超越我國主權、人民安全及紅線的框架。」

根據法新社獲得的草案顯示，美國總統川普支持的1項28點俄烏和平計劃，將要求烏克蘭把東部頓巴斯（Donbas）地區讓予俄羅斯。

在此和平計畫中，烏克蘭將同意限制軍隊規模在60萬人以內，歐洲戰鬥機也將部署於波蘭，但北約部隊不會駐紮於烏克蘭。這些條件與俄羅斯先前要求相符，但牴觸烏克蘭畫定的「紅線」。