美國揚言發動軍事行動 哥國異議組織警告將反擊

（法新社波哥大25日電） 哥倫比亞革命軍（FARC）異議組織「中央參謀部」（EMC）今天警告美國，若有「侵犯哥倫比亞主權」的行為，將予以反擊。此前，美國總統川普揚言將發動地面行動，鎖定打擊毒梟。

自稱「中央參謀部」的組織在給媒體的聲明中表示：「無論對手是誰，只要是必須對抗的，我們都習以為常。我們一直是美帝堅定的反對者。」

「我們不會容許軍事干預，也不會容忍對哥倫比亞主權的侵犯。」

美國除擴大軍事部署，還主導在加勒比海和東太平洋對船隻發動至少10次空襲，造成至少43人喪生。美方宣稱這些人涉及毒品走私，但未提出證據。

哥倫比亞是全球最大古柯鹼生產國，中央參謀部叛軍掌控緊鄰委內瑞拉邊界的卡塔通博（Catatumbo）等區的生產作業。

這個組織首腦摩迪斯科（Ivan Mordisco）被視為全國頭號通緝要犯，總統裴卓（Gustavo Petro）曾將他與惡名昭彰的大毒梟艾士可瓦（Pablo Escobar）相提並論。

川普曾直指裴卓本人是「毒品走私領袖」，並對他實施金融制裁。

川普也呼籲這位左翼領袖「封閉」哥倫比亞的古柯田，「否則美國會替他封閉，而且不會客客氣氣地做。」

裴卓本月23日回應指出，任何地面攻擊都將構成「入侵，也是對國家主權的踐踏」。