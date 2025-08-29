美國搜捕非法移民惹抨擊 兩名消防員救火期間被拘 遛狗高中生被送至外州｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】自美國總統特朗普（Donald Trump）上台後，現屆政府致力打擊非法移民，惟執法行動屢受抨擊。美國華盛頓州一批合約消防員在撲救山火期間，被邊境巡邏隊人員截查，其中 2 人被指非法入境遭當場拘捕；南加州一名18歲來自智利的青少年在遛狗時被蒙面執法人員帶走，家人其後獲告知青年被移民和海關執法局（ICE）移送往亞利桑那州的拘留中心，面臨被遣返。

合約消防員撲救山火期間被截查

美國華盛頓州奧林匹克國家公園近日發生一場近 9,000 英畝（約 3,600 公頃）的山火，多地都調派人手協助救災，一批合約消防員在撲救山火期間，被邊境巡邏隊人員截查，2 名合約消防員被捕。

據報，當時邊境執法人員要求消防員排隊出示身份證明，並拒絕讓被捕者與同事道別。美國邊境巡邏隊之後解釋，行動是應土地管理局要求協助，當局在核實身份時發現兩人屬非法居留，其中一人曾接獲遣返令。除被捕兩人外，另有 42 人在行動中被要求離開聯邦土地。美國森林服務局回應指，事件沒有影響救火工作。

事件引起當地不滿，華盛頓州聯邦參議員Patty Murray批評，特朗普的移民政策「極度病態」，並要求當局立即交代事件細節。他表示，目前約有 430 人參與撲救這場全州規模最大的山火，特朗普政府不僅削減森林服務局預算和人手，還在火場上拘捕消防員，做法既不道德亦危險。

高中生出門遛狗被帶走

另外，加州一個家庭亦控訴美國移民及海關執法局（ICE）在未獲通知情況下，秘密把 18 歲的 Benjamin Guerrero-Cruz 轉移至外州。加州聯邦眾議員 Luz Rivas 表示，Guerrero-Cruz 於 8 月 8 日在洛杉磯一個社區遛狗時，被蒙面移民執法人員帶走。最初被關押在洛杉磯市中心，後來送往阿德蘭托拘留所。直至家人收到通知時，他已被轉送至亞利桑那州的拘留中心。

ICE 之後準備把他再送往路易斯安那州，作為遣返中轉地，但最終將他帶回阿德蘭托。Guerrero-Cruz 的家屬轉述指，他被轉往阿德蘭托時被迫與二十多人擠在小房間，缺乏足夠食物和水。

Rivas 批評 ICE 的「不一致及混亂」安排，現行規定只在被拘留者死亡時才強制通知家屬，Rivas提出，要求 ICE 在轉移被拘留者後 24 小時內必須通知直系親屬。

國土安全部表示，Guerrero-Cruz 因逾期居留，正面臨被遣返回智利。據當局數字，特朗普政府聲稱展開美國史上最大規模的遣返行動，令拘留設施嚴重超額收容，截至 7 月已超出容量逾 1.35 萬人。