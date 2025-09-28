美國摩門教教堂遇襲至少2死 槍手被擊斃

（法新社大白朗市28日電） 美國密西根州大白朗市（Grand Blanc）一間摩門教教堂今天遇襲，至少造成2人死亡多人傷。槍手已被擊斃。

警方表示，這名槍手是一名40歲密西根男性，跟執法人員交火後已被擊斃。

在當地耶穌基督後期聖徒教會（The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints；Mormon Church俗稱摩門教）一處教堂，今天舉辦大型服務活動期間遇襲。

當地警長雷恩（William Renye）表示，凶嫌開車衝撞教堂後，隨即拿步槍開始開槍；事發當時，有上百人在事發教堂內參加活動。

大白朗市位於密州城市蘭辛（Lansing）以東約97公里。

警長表示，大火已經被撲滅，初判是槍手蓄意縱火，「調查人員仍在離釐火災何時發生以及火源」。他也認為，在員警能安全進入教堂後，可能會發現更多罹難者。

美國總統川普（Donald Trump）在自家社群媒體「真實社群」發文形容這起事件「相當可怕」，並表示「凶嫌已死，但是許多狀況仍待釐清。這似乎是另一樁鎖定美國基督徒的攻擊案」。