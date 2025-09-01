美國據報擬接管加沙至少 10 年 200萬巴人面臨逼遷 國際救援船隊圖破以軍封鎖｜Yahoo

加沙戰火不斷，以色列持續發動攻擊。圖為 8 月 30 日加沙北部情況。(AP Photo/Leo Correa)

【Yahoo 新聞報道】以巴戰爭持續接近兩年，《華盛頓郵報》報道，美國計劃在戰後，接管加沙至少 10 年。據報在重建期間，巴勒斯坦人可「自願」遷移至另一國家，或搬到加沙內受管制區域。美國白宮未回應有關報道，但與特朗普今年 2 月聲言要接管加沙的說法一致；以軍持續封鎖加沙，當地平民陷飢荒，各地組成最大規模的救援船隊，運送救援物資，嘗試從海路突破以軍封鎖。

《華盛頓郵報》檢視過一份長 38 頁文件，並引述消息報道指，美國總統特朗普擬在戰後接管加沙地帶至少 10 年。加沙全體約 200 萬巴勒斯坦人面臨逼遷，據報在重建期間，他們可「自願」遷移至另一國家，或搬到加沙內受管制區域。本身在加沙擁有土地的人會獲發「數碼代幣」，有權將來發展土地。根據計劃，美國政府擬在加沙興建 6 至 8 個「AI 主導智慧城市」，擁有「數碼代幣」的人可選擇在智慧城市「換領」一個住宅單位，或在另一個地方開展新生。

特朗普2月倡巴人在外定居 疑違國際法

美國國務院未回應相關報道，但這個重建計劃與特朗普今年 2 月的說法一致。特朗普於 2 月 4 日與當時訪美的以色列總理內塔尼亞胡會談後見記者，宣布美國將會「接管」及擁有加沙地帶。他提倡將巴勒斯坦人在加沙以外地方重新定居。特朗普的提議被視為美國近年最激進的中東政策，被質疑變相支持種族清洗、公然違反國際法。

報道指，將來管理加沙的部門叫「GREAT Trust」，全稱為 Gaza Reconstitution, Economic Acceleration and Transformation Trust。報道並指，上述的接管計劃是由有份創建「加沙人道主義基金會」的以色列人所擬定，這個基金會由美國及以色列支持，過去廣受抨擊違反人道原則，並且大量巴勒斯坦人領取物資期間遭射殺遇害。

瑞典「環保少女」通貝里（Greta Thunberg）參與行動，希望運送救援物資到加沙。 (Photo by Davide Bonaldo/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

另外，一批欲運送救援物資的船隊 The Global Sumud Flotilla 周日（8月31日）由巴塞隆拿出發前往加沙，期望能進入這片長期被以色列封鎖的土地，向當地人民提供人道援助。超過 50 艘船及來自 44 個國家的代表參與行動，包括瑞典「環保少女」通貝里（Greta Thunberg），他們要求安全送遞物資，並且設立海上人道走廊。

以軍曾驅逐救援船隻

Greta Thunberg 較早於 6 月時亦曾參與同類行動，惟未成功。她與其他人試圖透過船隻「Madleen」運送援助物資前往加沙，該船遭以軍在距離加沙約 200 公里的國際水域截停後，被押送至以色列南部的阿什杜德港，並被以色列驅逐。

長達 23 個月的戰事已導致約 6.3 萬名巴勒斯坦人喪生。聯合國旗下「糧食安全階段綜合分類」（IPC）早前發表報告指，加沙約近四分之一民眾，約 51.4 萬人正經歷饑荒，預計人數將上升。報告明確指出，加沙的饑荒完全是人為造成，本來就可以制止和逆轉。