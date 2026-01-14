美國據報暫停 75 國簽證處理 泰國、俄羅斯、伊朗等受影響︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】根據《霍士新聞》報道，美國國務院將由 1 月 21 日起，暫停對 75 個國家的所有簽證處理工作，措施屬無限期，受影響國家包括索馬里、俄羅斯、阿富汗、巴西、伊朗、伊拉克、埃及、尼日利亞、泰國、也門等。

近日向多國使領館發內部備忘錄

據報指，美國國務院近日向全球多個使領館發出內部備忘錄，指示領事官員在現行法律框架下，拒絕被認為可能成為「公共負擔」的簽證申請人，同時暫停來自相關國家的簽證申請，以便重新評估現行的簽證審查及背景審核制度。

報道指出，美國政府近月加強關注索馬里相關申請個案，背景包括明尼蘇達州早前揭發一宗涉及公帑福利的龐大詐騙案件，部分涉案人士為索馬里裔人士或索馬里裔美國人。聯邦檢察官指，有關案件涉及濫用由納稅人資助的福利計劃。

年紀較大、體重過重均被拒批簽證

美國國務院早於去年 11 月已向各地領事館發出電報，要求嚴格執行移民法中「公共負擔」條款，並引入更全面的審查準則。相關指引列明，評估因素包括申請人的健康狀況、年齡、英語能力、財務狀況，以及未來是否可能需要長期醫療照顧。

根據指引，年紀較大或體重過重的申請人，以及曾使用政府現金援助或曾接受機構式照顧的人士，均可能被拒批簽證。美國國務院發言人 Tommy Piggott 表示，部門將行使既有權力，拒絕可能成為公共負擔的潛在移民，並防止外國人士利用美國的福利制度。

發言人又稱，在重新檢視移民處理程序期間，來自該 75 個國家的移民將被暫停，例外情況將非常有限，只有在申請人已通過「公共負擔」審查後，才可能獲准繼續處理。