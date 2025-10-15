美國擬提供新一波援助 阿根廷股市應聲上漲

（法新社布宜諾斯艾利斯15日電） 美國總統川普政府宣布，正在評估提供給阿根廷的最新經濟援助過後，阿根廷股市今天應聲上揚。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）上週宣布，華府正與阿根廷商談設立貨幣互換機制，好讓阿根廷可動用200億美元資金，並表示美國財政部已開始在全球市場購買阿根廷披索，以支撐該國貨幣

他今天進一步表示，他率領的部會正在評估另一筆200億美元的「機制」，以便支持阿根廷搖搖欲墜的經濟。此話一出後不到一小時，布宜諾斯艾利斯證券交易所的平台顯示，阿根廷指數（Merval Index）部分股票大漲將近10%。

這也代表，美國政府計劃提供給阿根廷的援助總額達到400億美元（約新台幣1.2兆元）。