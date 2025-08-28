美國擬收緊簽證期限 學生簽證最長4年 中國駐美大使：別製造恐懼與敵意｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】美國總統特朗普（Donald Trump）周二曾表示，對於有中國學生在美國讀書感「榮幸」（honored），又稱將允許 60 萬華生赴美。惟美國當局周三（27 日）發布的政府法案，繼續收緊簽證門檻，計劃縮短學生、文化交流訪客和媒體人員的簽證期限，其中學生簽證最長有效期縮短至4年。

新規影響 3 類簽證 中國記者最長逗留 90 日

新規涉及 F 簽證（國際學生）、J 簽證（文化交流訪客）及 I 簽證（外國傳媒），據法案，這些簽證將由現行的「隨課程或工作期限」轉為固定年期，簽證持有人如欲繼續留美，必須額外申請有條件延長。

法案建議，學生及交流簽證的有效期最長為 4 年；傳媒簽證則最長 240 日，其中中國大陸記者的簽證期限進一步縮短為 90 日。

草案設30天公眾諮詢期，美國國土安全部稱，過去幾年 F、J 及 I 簽證數量顯著增加，對部門監管和審核構成挑戰，因此需要設限。

去年160 萬名國際學生持 F 簽證留美

美國政府數據顯示， 2024 年約有 160 萬名國際學生持 F 簽證留美，同年度另發出約 35.5 萬張交流簽證及 1.3 萬張傳媒簽證。

特朗普首届任期時亦曾提出相似法案，當時遭教育團體反對，並於 2021 年被拜登（Joe Biden）政府撤回。特朗普再次上台後，持續加強對移民的審查，包括撤銷部分學生簽證及綠卡。美國公民及移民服務局（USCIS）早前亦表示，將恢復派員到申請入籍者的住所社區進行背景查核。

特朗普「歡迎60萬華生」惹支持者不滿

中國駐美大使謝鋒同日在美國華盛頓出席一場紀念二戰活動，回應美國據收緊簽證期限，對新規表達關注，他表示，「我們需要讓兩國人民更加親近，而不是製造恐懼與敵意」，又呼籲應促進人員往來與合作，而非設立壁壘。

特朗普周二稱如果沒有中國學生，美國大學體系會走入絕路，將會「很快玩完」（go to hell very quickly），歡迎60萬中國學生留學美國，言論引起主張「美國優先」的MAGA派不滿。外界有聲音認為，相關言論或與中國貿易談判有關。