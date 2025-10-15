美國擬禁美中航班飛越俄羅斯 聯合航空倡擴至國泰 6間中國航企聯署反對禁令｜Yahoo

不斷更新｜累計 13 名議員宣布棄選立法會
【Yahoo 新聞報道】6 間內地航空公司向美國運輸部發聯署信，反對美中航班不得飛越俄羅斯領空的計劃，指有關措施將會延長航班時間、提高票價，甚至可能影響部分航線。另外，美國聯合航空則呼籲將禁令擴展至國泰航空以及其他以香港作為基地的航空公司。《Yahoo 新聞》已經向國泰查詢，正待回覆。
美國運輸部上周提出提議，禁止中國航空公司在來往美國的航線上經過俄羅斯。運輸部說，飛越俄羅斯的做法縮短了飛行時間，讓美國航空公司處於劣勢，計劃最快 11 月實施禁令。
東航：錯過轉機風險顯著增加
中國東方航空向美國運輸部表示，如果落實禁令，可能使其一些重要航線的飛行時間延長 2 到 3 個小時，顯著增加錯過轉機風險，且提高燃料消耗。國航和中國南方航空則表示，決定將對大量在美中兩國的乘客帶來不利影響。中國南方航空則預計，從 11 月 1 日至 12 月 31 日的假期旺季期間，至少有 2,800 名乘客需要重新預訂機票，否則將影響他們的出行計劃。
代表美國航空、達美航空和聯合航空的美國航空協會（Airlines for America）就對於運輸部的建議表示贊同，但也呼籲部門繼續「保持中美航班數量的平衡，確保客運容量與市場需求合理掛勾」。
中國外交部發言人郭嘉昆上周五在例行記者會曾經回應美方建議，指這些限制措施並不利於人員交流，「我們倒是建議美方，應當反思自身政策對本國企業造成的影響，而不是無理打壓別國，讓全球消費者買單。」
漢莎：中國航空削弱公司亞洲業務盈利能力
2022 年 3 月俄烏戰爭爆發後，莫斯科為報復華盛頓在美國上空禁止俄羅斯航班飛行，隨即禁止美國航空公司和多家外國航空公司在俄羅斯境內空域飛行，但措施不適用於中國的航空公司，他們因此從中獲益，利用相關優勢增加其在國際航線上的市場份額，並成功超越非中國航空公司。德國漢莎航空在今年 4 月表示，中國的航空公司因為上述措施而正在削弱漢莎在亞洲業務的盈利能力。
