美國收緊無人機入口：新機、零組件須在美國生產，DJI 首當其衝遭重創

美國 FCC（聯邦通信委員會）最新把「外國製造」無人機及其關鍵部件納入「涵蓋清單」，意味相關新型號及關鍵零組件日後將被禁止進口到美國。不過當局強調，措施不影響已購買的舊機，用家仍可繼續使用，零售商亦可出售已獲批准的現有庫存。​

監控與「資料外流」成為主要論述

FCC 在公告中指出，多個國家安全機構已判定：外國生產的無人機系統及其關鍵部件，可能對美國國家安全構成「不可接受風險」。當局聲稱無人機屬於具備「雙重用途」的產品，既可作商業用途，亦可能被用於軍事或準軍事的感測與武器載具，因此要求「無人機及其關鍵部件必須在美國生產」。

廣告 廣告

FCC 認為外國製造的關鍵部件（包括數據傳輸設備、通訊系統、飛控、地面控制站、導航系統、電池／智能電池及電機等），可能令在美國領土上空的持續監視、資料外流，甚至破壞性行動變得可行，並特別提到奧運會等大型活動場地等人群聚集區域的風險。

舊機可繼續用，但新機或要逐一「開綠燈」

FCC 主席 Brendan Carr 在社交平台 X 澄清，禁令並不涵蓋舊款無人機。已購買的產品可照常使用，已獲批准的型號亦可繼續出售。新規主要影響日後推出、需要新批准的型號。

​同時他亦提到，國防部或國土安全部可就特定新型號、某一類無人機或特定部件作例外批准，容許在美國市場銷售。

DJI 等外國品牌料受衝擊

雖然 FCC 未點名任何廠商，但外界普遍認為，市場上最具代表性的受影響品牌便是來自中國的無人機製造商 DJI。而強調「雙重用途」、「國家安全」的論述方式，和對此前對華為、TikTok 的封殺理由幾乎別無二致。

​DJI 向外媒表示對決定感到失望，並指未見政府公開其判定所依據的資料。同時重申其產品安全與資料保護曾接受美國政府機構及第三方審視，認為相關疑慮欠缺證據、帶有保護主義色彩。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk