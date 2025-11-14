美國收緊移民簽證審查 肥胖、受養人有特殊需要等或遭拒簽 國務院：免增加醫療負擔｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普政府近日發出新的移民審查指引，要求駐外使領館在發出簽證時，須更嚴格評估申請人健康狀況與財務能力，包括肥胖和其他慢性疾病，受養人是否有特殊需要等，均將成為拒簽理由。據國務院上周的一封電郵表示，政策目的是確保移民制度不會成為公共醫療負擔。

需考慮申請人健康狀況

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）11月6日時向各駐外使領館發出電郵，要求官員在簽發簽證時，考慮申請人是否患有肥胖及其他慢性疾病，理由是可能「需要昂貴的長期醫療照護」。

文件亦指，若申請人的受養人有「殘疾、慢性疾病或其他特殊需要」，以致申請人難以工作，也可成為拒簽因素，被指是特朗普政府進一步收緊移民政策。

新政策不影響短期訪客

該電郵最先由美國健康新聞網站 KFF Health News 報道，隨後有法新社亦有引述消息，據報指，新政策僅適用於申請移民簽證者，不影響短期訪客。

美國疾病控制及預防中心（CDC）資料顯示，美國約有 40% 人口屬肥胖，部分在支持特朗普的州份更佔高比例。

美國移民制度長期以「公共負擔」（public charge）為標準之一，評估申請人是否可能依賴政府資助。特朗普政府曾多次強調要「保障美國納稅人的利益」，並大幅加強邊境及移民執法力度。

來源：the Straits Times